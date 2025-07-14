Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 91

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |21:30 WIB
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 91
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 91 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ketegangan dan drama memuncak dalam episode 91, ketika Devan mulai bimbang dengan kontrak yang semula ia buat demi memiliki anak dari Alya.

Sementara itu, niat Miko untuk memperbaiki hubungannya dengan Tania justru berakhir runyam. Ia sempat kesal ketika Tania tiba-tiba membawa Dara ikut serta. Saat Miko pergi sebentar untuk membeli sesuatu, Tania melihat kesempatan untuk mengambil sampel DNA dari rambut Dara. Di atas perahu, ia mengelabui Dara dengan mengatakan ada ulat bulu di rambutnya. Namun, bukannya berhasil, keduanya justru tercebur ke danau.

Miko yang melihat kejadian itu buru-buru menyelamatkan Tania, tapi justru membiarkan Dara ditolong oleh petugas. Tindakan itu membuat Dara kecewa dan kesal pada Miko.

Di sisi lain, suasana memanas ketika keluarga Baldy tiba di rumah Mitha. Ketegangan muncul saat Alya mengembalikan ponsel milik Wildan. Jenny langsung emosi dan menuduh Alya sebagai pelaku utama, bahkan menyebut Alya sebagai ayah Wildan yang sebenarnya. Devan tak tinggal diam dan langsung membela Alya. Ia menjelaskan bahwa Wildan justru yang lebih dulu menculik dan menyerang Alya.

Jenny bersikeras melaporkan Alya ke pihak berwajib, meski Devan dan sekretarisnya, Dara, siap bersaksi membela Alya. Alya pun tetap tenang dan siap menghadapi konsekuensinya. Baldy mencoba menenangkan semuanya dan meminta agar situasi diredam sampai Wildan berhasil ditemukan.

Dalam perjalanan pulang, Devan terlihat murung. Ia masih dihantui mimpi buruk tentang kehilangan Alya saat melahirkan. Alya, yang belum mengetahui apa yang dirasakan Devan, berusaha menghiburnya. Namun Devan akhirnya jujur, ia merasa bersalah jika terus memaksa Alya hamil hanya demi menjalankan kontrak mereka.

Devan pun mempertimbangkan untuk mengubah isi kontrak kembali. Meski begitu, Alya memperingatkan jika kontrak dibatalkan sepihak, Devan bisa kehilangan segalanya—termasuk hak kepemilikan atas bisnis yang selama ini ia pertahankan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement