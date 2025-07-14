Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 91

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ketegangan dan drama memuncak dalam episode 91, ketika Devan mulai bimbang dengan kontrak yang semula ia buat demi memiliki anak dari Alya.

Sementara itu, niat Miko untuk memperbaiki hubungannya dengan Tania justru berakhir runyam. Ia sempat kesal ketika Tania tiba-tiba membawa Dara ikut serta. Saat Miko pergi sebentar untuk membeli sesuatu, Tania melihat kesempatan untuk mengambil sampel DNA dari rambut Dara. Di atas perahu, ia mengelabui Dara dengan mengatakan ada ulat bulu di rambutnya. Namun, bukannya berhasil, keduanya justru tercebur ke danau.

Miko yang melihat kejadian itu buru-buru menyelamatkan Tania, tapi justru membiarkan Dara ditolong oleh petugas. Tindakan itu membuat Dara kecewa dan kesal pada Miko.

Di sisi lain, suasana memanas ketika keluarga Baldy tiba di rumah Mitha. Ketegangan muncul saat Alya mengembalikan ponsel milik Wildan. Jenny langsung emosi dan menuduh Alya sebagai pelaku utama, bahkan menyebut Alya sebagai ayah Wildan yang sebenarnya. Devan tak tinggal diam dan langsung membela Alya. Ia menjelaskan bahwa Wildan justru yang lebih dulu menculik dan menyerang Alya.

Jenny bersikeras melaporkan Alya ke pihak berwajib, meski Devan dan sekretarisnya, Dara, siap bersaksi membela Alya. Alya pun tetap tenang dan siap menghadapi konsekuensinya. Baldy mencoba menenangkan semuanya dan meminta agar situasi diredam sampai Wildan berhasil ditemukan.

Dalam perjalanan pulang, Devan terlihat murung. Ia masih dihantui mimpi buruk tentang kehilangan Alya saat melahirkan. Alya, yang belum mengetahui apa yang dirasakan Devan, berusaha menghiburnya. Namun Devan akhirnya jujur, ia merasa bersalah jika terus memaksa Alya hamil hanya demi menjalankan kontrak mereka.

Devan pun mempertimbangkan untuk mengubah isi kontrak kembali. Meski begitu, Alya memperingatkan jika kontrak dibatalkan sepihak, Devan bisa kehilangan segalanya—termasuk hak kepemilikan atas bisnis yang selama ini ia pertahankan.