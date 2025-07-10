Animasi KIKO dalam Episode IIQ-Z, Hanya di RCTI

JAKARTA - RCTI akan menghangatkan Minggu pagi keluarga Anda dengan menayangkan musim terbaru animasi KIKO. Berikut sinopsis episode IIQ-Z yang akan tayang minggu ini.

The Rebel kembali berulah! Kali ini, mereka membuat kekacauan pada acara launching teknologi baru di kantor wali kota. Quizee, Levit, Kiko, dan teman-temannya berusaha memberikan perlawanan.

Namun penyerangan yang begitu mendadak membuat mereka kesulitan. Levit meminta Kiko dan Quizee mengamankan wali kota ke Markas Darurat. Namun di tengah evakuasi, Quizee terkena serangan Puffy.

Hal itu menyebabkan mesin utamanya rusak parah. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lewatkan keseruan animasi KIKO episode IIQ-Z, pada 13 Juli 2025, pukul 08.00 WIB.

KIKO tayang di RCTI setiap hari pukul 08.00 WIB dan setiap Senin pukul 15.00 WIB. Animasi ini juga tayang di MNCTV setiap hari pukul 07.00 dan 15.00 WIB. Sementara di GTV setiap Senin-Jumat pukul 09.30 WIB.