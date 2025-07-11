Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Series Vision+ Montir Cantik Episode 8, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |10:30 WIB
Sinopsis Series Vision+ Montir Cantik Episode 8, Hanya di RCTI
Sinopsis Series Vision+ Montir Cantik Episode 8, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis series Vision+ Montir Cantik episode 8 bercerita tentang hubungan Ramlan dan Indah yang semakin memanas. Pria itu dengan tegas melarang putrinya itu ikut campur dalam masalah Sakti. 

Geri dan Angga sampai merasa bersalah dan Indah pun berjanji tetap akan membantu mereka diam-diam. Di lain pihak, Dika menemukan fakta bahwa Marko adalah kaki tangan Sakti. 

Marko bersaksi seperti tak terjadi apa-apa dan memberikan alamat palsu untuk transaksi ilegal tersebut. Indah bersama Geri dan Indra pun mengikuti Marko dan menangkapnya untuk dibawa ke tempat persembunyian Sakti sebenarnya. 

Berhasilkan Indah, Geri, dan Angga membongkar kejahatan Sakti? Seberapa besar bisnis illegal Sakti hingga jadi kejaran polisi? Saksikan episode 8 series Vision+ Montir Cantik selengkapnya di RCTI, pada Jumat (11/7/2025), pukul 16.00 WIB.

Agar momen menonton Anda lebih nyaman, gunakan STB/TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI. Jika mengalami gangguan, hubungi Layanan Solusi Digital RCTI melalui chat ke nomor WhatsApp 08569003900.**

(SIS)

