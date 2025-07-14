Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 57

JAKARTA - Sinopsis sinetron Tebaran Hati akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode 57 menghadirkan ketegangan yang semakin memuncak, dengan insiden mengejutkan yang menimpa Armand dan Ariana.

Kei akhirnya memutuskan untuk pindah ke kos-kosan demi memulai hidup baru dan fokus mencintai dirinya sendiri. Ia pun berpamitan kepada Dewi. Meski sempat berat melepaskannya, Dewi akhirnya merelakan kepergian Kei.

Dalam perjalanan menggunakan mobil, Dito memberi tahu Ariana bahwa pelaku penyerangan terhadap dirinya sudah ditangkap. Namun Ariana masih belum tenang dan terus memikirkan siapa dalang sebenarnya di balik semua kejadian ini.

Di tempat lain, taksi online yang membawa Indar dan Ladya tiba di area gudang tua. Saat Ariana mencoba menghubungi mereka, sambungan telepon tiba-tiba terputus. Ariana panik membayangkan kondisi sang ibu dan Ladya.

Ketegangan semakin tinggi ketika Ariana menghubungi Armand dan memberitahu keadaan dengan nada panik. Saat Armand hendak bergerak, sebuah bom molotov dilempar masuk ke dalam rumahnya lewat jendela. Armand selamat, tapi ia menemukan secarik pesan misterius yang ditempelkan di botol bom tersebut.

Sementara itu, Indar dan Ladya berusaha bersembunyi di antara tumpukan barang di dalam gudang. Dito dan Ariana yang tiba di lokasi langsung bergerak masuk dan berhasil menemukan Indar. Namun di tengah kepanikan, Ladya yang tengah hamil tua mengalami kontraksi hebat. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Ariana tiba-tiba dikejar oleh pengendara motor misterius. Meski ketakutan, Ariana tetap berusaha melindungi Ladya.