Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 57

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |18:30 WIB
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 57
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 57 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Tebaran Hati akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode 57 menghadirkan ketegangan yang semakin memuncak, dengan insiden mengejutkan yang menimpa Armand dan Ariana.

Kei akhirnya memutuskan untuk pindah ke kos-kosan demi memulai hidup baru dan fokus mencintai dirinya sendiri. Ia pun berpamitan kepada Dewi. Meski sempat berat melepaskannya, Dewi akhirnya merelakan kepergian Kei.

Dalam perjalanan menggunakan mobil, Dito memberi tahu Ariana bahwa pelaku penyerangan terhadap dirinya sudah ditangkap. Namun Ariana masih belum tenang dan terus memikirkan siapa dalang sebenarnya di balik semua kejadian ini.

Di tempat lain, taksi online yang membawa Indar dan Ladya tiba di area gudang tua. Saat Ariana mencoba menghubungi mereka, sambungan telepon tiba-tiba terputus. Ariana panik membayangkan kondisi sang ibu dan Ladya.

Ketegangan semakin tinggi ketika Ariana menghubungi Armand dan memberitahu keadaan dengan nada panik. Saat Armand hendak bergerak, sebuah bom molotov dilempar masuk ke dalam rumahnya lewat jendela. Armand selamat, tapi ia menemukan secarik pesan misterius yang ditempelkan di botol bom tersebut.

Sementara itu, Indar dan Ladya berusaha bersembunyi di antara tumpukan barang di dalam gudang. Dito dan Ariana yang tiba di lokasi langsung bergerak masuk dan berhasil menemukan Indar. Namun di tengah kepanikan, Ladya yang tengah hamil tua mengalami kontraksi hebat. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Ariana tiba-tiba dikejar oleh pengendara motor misterius. Meski ketakutan, Ariana tetap berusaha melindungi Ladya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement