HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 23A

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |18:00 WIB
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 23A
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 23A (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Preman Pensiun X akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode 23A menyuguhkan ketegangan baru ketika Bima mulai menyusun strategi untuk menghadapi Agus, Yayat, serta Guntur dan kawan-kawan.

Bima, Cano, dan Damon terlihat masih diliputi kecemasan saat menarik iuran secara terpisah. Meski begitu, Bima menegaskan bahwa mereka tidak boleh melawan bila bertemu dengan sosok misterius bermasker ninja. Ia mengingatkan bahwa tugas ini adalah tanggung jawab mereka, dan kegagalan menjalankannya hanya akan memancing kemarahan Robot.

Sementara itu, Didu tampak menghampiri Agus dan Yayat yang sedang mangkal berjualan kopi. Tidak lama kemudian, Guntur, Gagah, dan Perkasa ikut datang dan bergabung duduk di samping mereka. Ketiganya ikut memesan kopi sembari berbincang. 

Dalam percakapan itu, Agus menanyakan perkembangan soal komplotan penarik iuran. Perkasa menjelaskan bahwa wilayah baru saat ini masih dalam masa perebutan kekuasaan antara kelompok mereka dengan anak-anak baru dari kubu Arogan dan Robot.

Di sisi lain, Bima, Cano, dan Damon memperhatikan dari kejauhan saat Agus, Yayat, dan kelompok Guntur tampak berkumpul di taman. Melihat hal tersebut, Bima langsung mengambil keputusan cepat. Ia menganggap semua orang dalam kelompok itu saling bersahabat, dan mulai menyusun strategi untuk menyerang mereka satu per satu saat posisi mereka terpisah.

 

