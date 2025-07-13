Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 205

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Arini tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya saat menginjakkan kaki di pantai pilihan Lingga.

Baginya, destinasi liburan tersebut terasa begitu sempurna. Ia pun memuji dan mengucapkan terima kasih kepada Lingga, menyebut perjalanan babymoon ini sebagai hadiah paling berkesan dalam hidupnya.

Kebahagiaan Arini semakin lengkap ketika mereka tiba di Aidenn Hill Hotel, sebuah penginapan mewah yang menjadi lokasi menginap mereka. Namun kejutan tak berhenti di situ. Saat baru memasuki lobi hotel, Arini dan Lingga dikejutkan oleh kehadiran sosok yang tidak asing—Mitha.

Tanpa disangka, Mitha juga sedang berada di hotel tersebut untuk menghadiri acara penghargaan pegawai teladan. Pertemuan tak terduga ini langsung menciptakan ketegangan tersendiri, mengingat hubungan masa lalu antara Arini, Lingga, dan Mitha yang belum benar-benar selesai.

