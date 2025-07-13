Advertisement
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 205

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |18:21 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 205
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 205 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Arini tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya saat menginjakkan kaki di pantai pilihan Lingga. 

Baginya, destinasi liburan tersebut terasa begitu sempurna. Ia pun memuji dan mengucapkan terima kasih kepada Lingga, menyebut perjalanan babymoon ini sebagai hadiah paling berkesan dalam hidupnya.

Kebahagiaan Arini semakin lengkap ketika mereka tiba di Aidenn Hill Hotel, sebuah penginapan mewah yang menjadi lokasi menginap mereka. Namun kejutan tak berhenti di situ. Saat baru memasuki lobi hotel, Arini dan Lingga dikejutkan oleh kehadiran sosok yang tidak asing—Mitha.

Tanpa disangka, Mitha juga sedang berada di hotel tersebut untuk menghadiri acara penghargaan pegawai teladan. Pertemuan tak terduga ini langsung menciptakan ketegangan tersendiri, mengingat hubungan masa lalu antara Arini, Lingga, dan Mitha yang belum benar-benar selesai.

Kenapa Mitha bisa ada di sana? Saksikan Layar Drama Indonesia “Mencintaimu Sekali Lagi” setiap hari pukul 20.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #MencintaimuSekaliLagi #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(aln)

