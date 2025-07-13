Advertisement
TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 56

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |17:02 WIB
JAKARTA - Sinopsis sinetron Tebaran Hati akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Di episode 56 yang tayang Minggu (13/7/2025), hubungan Ariana dan Kei dihadapkan pada ujian emosional yang begitu mendalam.

Kisah dimulai ketika Dito berhasil menyelamatkan diri dari serangan preman dengan menekan klakson mobilnya, hingga polisi segera datang dan menangkap pelaku. Di rumah sakit, pertemuan Ariana dan Kei pun menjadi momen yang penuh kejujuran. Kei meluapkan segala rasa kecewanya, mempertanyakan alasan Ariana yang rela mengorbankan dirinya sendiri. Kei merasa gagal menjaga wanita yang dicintainya.

Namun, Ariana justru merasa dirinya sudah tidak layak dicintai. Ia merasa telah terlalu banyak menyakiti Kei, dan memilih untuk menghindari kebahagiaan demi penebusan kesalahannya. Kei hanya bisa menahan luka mendalam, meminta Ariana untuk jujur dengan perasaannya, walau jawaban itu justru membuatnya lebih patah hati.

Di tempat lain, Dito mulai panik saat tidak melihat Ariana di kamarnya. Ia mencarinya ke segala penjuru. Sementara itu, Ariana dengan berat hati menolak cinta Kei. Ia merasa telah kehilangan hak untuk mencintai sejak menjadi istri Dito dan hidup dalam kebohongan. Kei, meski hatinya remuk, akhirnya rela melepaskan Ariana demi kebahagiaannya.

Pertemuan itu membuat Ariana menangis sejadi-jadinya. Dito datang menenangkannya, namun justru mereka kembali berselisih. Dito mulai ragu apakah yang ia rasakan pada Ariana adalah cinta, atau hanya keinginan untuk melindungi. Ariana meyakini keputusan untuk menjauh dari Kei adalah yang terbaik, meskipun itu menyakitkan bagi semua pihak.

Telusuri berita celebrity lainnya
