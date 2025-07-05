Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 82

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 82 bercerita tentang Herman dan Cakra yang bertemu calon rekan bisnis yang ternyata Wildan. Herman yakin Wildan sebenarnya adalah Asep Kusnadi, tetangganya dulu di Sukabumi.

Meski Herman yakin, namun Wildan menyangkal keras dan berusaha menyembunyikan identitasnya. Cakra kemudian dikejutkan dengan kiriman video dari Jenny yang memperlihatkan Alya makan nanas sambil menyebut dirinya tidak hamil.

Merasa dibohongi, Cakra tersulut emosi dan menuduh Alya serta Devan menyembunyikan kebohongan besar. Cakra bahkan menuduh Devan adalah orang yang sudah membuat Alya menjadi seorang pembohong.

Cakra langsung mengejar mereka, memicu kejar-kejaran dramatis di jalan raya hingga akhirnya menghadang mobil mereka. Konfrontasi terjadi di pinggir jalan, Cakra menyerang dengan kata-kata tajam, menuding pernikahan mereka hanya pura-pura.

Devan tak tinggal diam, hingga adu fisik tak terhindarkan. Alya panik dan berusaha melerai pertikaian, tapi Devan dan Cakra masih terbakar emosi. Alya yang sudah kesal pun akhirnya memukul keduanya hingga mereka berhenti bertarung.

Dengan mata berkaca-kaca, Alya menegaskan bahwa ia mencintai Devan dan bahagia bersama suaminya, meskipun hubungan mereka tak lepas dari ujian. Cakra terpukul, terutama setelah Alya meminta dirinya berhenti mencampuri hidupnya.

Tatapan Alya penuh ketegasan, memaksa Cakra menelan rasa kecewa dan mundur perlahan. Apakah Cakra akan menyerah atas pilihan Alya? Saksikan sinetron Kau Ditakdirkan Untukku hanya di RCTI, setiap hari pukul 22.00 WIB.**

(SIS)