Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 299

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Drama kembali memanas di episode 299 yang tayang Jumat (11/7/2025), saat Diandra menolak mentah-mentah fakta mengejutkan tentang Elang.

Cerita dimulai ketika Amira dan Biru hendak pulang dan melewati jalan dekat restoran Purnama. Amira tiba-tiba meminta Biru untuk mampir ke restoran tersebut. Meski awalnya enggan, Biru akhirnya menuruti permintaan Amira yang mengaku mendapat “kode” dari bayinya.

Sementara itu, Diandra pergi ke galeri untuk menemui Elang. Ia dibuat penasaran karena Elang datang dengan mobil berbeda. Elang pun mengungkapkan kalau mobilnya hangus terbakar. Diandra langsung cemas dan mulai menduga-duga apakah Nadine benar-benar sejahat itu.

Ketegangan memuncak saat Amira dan Biru akhirnya tiba di restoran dan bertemu Elang. Diandra yang melihat keakraban itu langsung terbakar cemburu. Saat mereka membahas desain galeri, suasana makin panas.

Puncaknya, Diandra meledak saat Elang mengaku dirinya adalah anak kandung Damar. Ia menolak pengakuan itu dengan emosi yang menggebu, terlebih setelah membahas keberadaan Elang bersama seorang perempuan—yang tidak lain adalah Amira.

Elang yang tersudut hanya bisa berkelit demi menjaga rahasia besar tentang Amira. Melihat situasi makin genting, Biru dengan sigap berusaha membawa Amira menjauh dari konflik yang bisa membahayakan keduanya.