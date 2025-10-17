Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Lee Min Ho Comeback Main Layar Lebar Lewat Film Assassin(s)

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |06:40 WIB
Lee Min Ho Comeback Main Layar Lebar Lewat Film Assassin(s)
Lee Min Ho Comeback ke Layar Lebar Lewat Film Assassin(s). (Foto: Harper's Bazaar)
SEOUL - Lee Min Ho akan kembali bermain layar lebar lewat film Assassin(s). Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Hive Media Corp, rumah produksi yang menggarap film tersebut, pada 16 Oktober 2025. 

Lee Min Ho beradu akting dengan dua aktor senior, Yoo Hae Jin dan Park Hae Il, dalam film tersebut. “Syuting film ini sudah kami mulai sejak Agustus silam,” tutur rumah produksi tersebut dikutip dari The Chosun Daily, pada Jumat (17/10/2025). 

Film Assassin(s) diadaptasi dari kisah nyata seputar insiden penembakan berdarah yang terjadi di acara Hari Kebangkitan Nasional yang digelar di National Theatre, Jangchung-dong, Seoul, Korea Selatan, pada 15 Agustus 1974.

Film Assassin(s)
Lee Min Ho Comeback ke Layar Lebar Lewat Film Assassin(s). (Foto: Hive Media Corp)

Yoo Hae Jin berperan sebagai polisi senior di Kantor Polisi Jungbu. Menariknya, polisi tersebut merupakan saksi yang melihat langsung insiden penembakan tersebut.

Sementara Park Hae Il akan berperan sebagai redaktur di sebuah surat kabar. Dia rela menghadapi bahaya dan tekanan demi bisa menguak berbagai misteri yang menyelimuti penyelidikan kasus penembakan tersebut.

Di lain pihak, Lee Min Ho akan berperan sebagai jurnalis muda yang ambisius dalam film tersebut. Seperti Yoo Hae Jin, Lee Min Ho juga menjadi salah satu saksi mata yang melihat langsung kejadian penembakan tersebut.

 

