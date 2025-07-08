Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 297: Berita Mengejutkan Biru Tentang Amira

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |15:32 WIB
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 297: Berita Mengejutkan Biru Tentang Amira
Terbelenggu Rindu
A
A
A

Biru menyampaikan ke Elang soal kejadian penculikan Amira oleh 2 orang, namun Elang mengingatkan kembali ke Biru dan Ratna untuk tidak bercerita soal Damar ke Amira agar terhindar dari orang-orang yang mengincarnya. 

Amira yang sedang dirawat dikunjungi oleh Biru, Ratna, Elang dan Arkana. 

Amira terharu dan langsung memeluk sambil menangis karena untuk pertama kalinya Arkana memanggil Amira dengan sebutan “Bunda”. Hasil pemeriksaan dokter Amira mengalami keseleo, namun ada kabar mengejutkan semua orang terutama Biru.

Di sela-sela kunjungan, Elang berjanji akan membawa Amira bertemu keluarganya. Amira berharap bisa melihat ayah kandungnya suatu hari nanti. Sementara itu, Diandra merasa tersingkir karena kehadiran Galang kembali ke kehidupan Damar.

Apakah Diandra akan menjadi penghalang Elang di keluarganya? Bagaimana dengan Amira, kabar apa yang mengejutkan Biru? Saksikan Layar Drama Indonesia “Terbelenggu Rindu” setiap hari pukul 18.15 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #TerbelengguRindu #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke
 

(kha)

