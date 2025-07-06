Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 295: Hadiah Damar Untuk Elang

Biru tidak ingin bertanya lagi, terkesan memaksa dan merasa Bapak dan Ibu Sain curiga. Bapak dan Ibu Sain sempat ragu kepada Biru yang mengaku sebagai suaminya. Di sisi lain, Damar memanggil pengacara untuk mengurus pengalihan kendali kuasa perusahaan setelah keluar hasil tes DNA. Nadine pura-pura memberikan selamat kepada Elang.

Setelah pulang, Biru mendapati Arkana masih rewel karena rindu Amira dan demam. Elang menelpon Biru mengabarkan soal statusnya di keluarga Damar. Elang semakin bingung siapa sebenarnya penjahat di keluarga Damar.

Di saat bersamaan, Bram sedang memasang GPS di mobil Elang. Biru bertekad mencari Amira ke rumah Pak Sain kembali karena yakin istrinya ada di rumahnya. Apakah Biru berhasil membawa pulang Amira?

Bagaimana dengan Elang, apa rencana jahat selajutnya yang disiapkan Nadine dan Bram? Saksikan Layar Drama Indonesia "Terbelenggu Rindu" setiap hari pukul 18.15 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek

