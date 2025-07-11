Sinopsis Preman Pensiun X Episode 21B

Sinopsis sinetron Preman Pensiun X akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ketegangan semakin memuncak di episode 21B yang tayang Jumat (11/7/2025), ketika Gibran harus memutar otak untuk melawan tekanan dari Komeng dan Lilo yang terus memburunya.

Eeng mulai panik karena Robot diprediksi akan marah besar setelah menyadari kelompoknya satu per satu tumbang oleh dua sosok misterius bermasker ninja. Eeng menyadari mereka kalah strategi karena diserang saat sedang terpisah, membuat masing-masing anggota mudah dilumpuhkan.

Sementara itu, Komeng dan Lilo berhasil menemukan Gibran yang sedang berjalan sendirian. Namun Gibran dengan cerdik mampu mengelabui keduanya dan berhasil melarikan diri dari kejaran mereka.

Robot yang kehilangan hampir separuh anggotanya tetap memerintahkan Eeng dan anak buahnya untuk terus menarik iuran demi menjaga pemasukan. Kini, dengan hanya lima orang tersisa dari sembilan, Robot membagi mereka menjadi dua kelompok kecil untuk melanjutkan misi.

Di sisi lain, Otang, Jack, Iding, dan Didu berkumpul di lapak kopi milik Agus dan Yayat. Mereka menunggu kemunculan kelompok Eeng dan rekan-rekannya. Bubun pun menyuruh Otang mencari informasi tentang Eeng cs ke para pedagang kaki lima lainnya.

Ketegangan kembali memuncak saat Agus melihat Cano dan Gibran. Ia langsung memberi tahu Otang dan yang lainnya untuk melakukan pengejaran. Meski sempat mencoba kabur, Cano dan Gibran akhirnya berhasil dicegat. Bentrokan pun tidak terhindarkan.