Byun Yo Han Jadi Aktor Utama Film Tazza 4, Tayang Tahun Depan

Byun Yo Han Jadi Aktor Utama Film Tazza 4, Tayang Tahun Depan. (Foto: Sidus)

SEOUL - Setelah 6 tahun, produksi sekuel keempat Tazza berjudul The Song of Beelzebub resmi dimulai. Sidus sebagai rumah produksi film tersebut pun merilis daftar cast dan poster film tersebut, pada 15 Desember 2025.

Film tersebut akan dibintangi oleh Byun Yo Han yang berperan sebagai Jang Tae Young, penjudi yang memiliki insting bagus untuk menang sekali memasuki permainan. Dengan kemampuannya, dia merasa bisa menguasai dunia lewat poker.

Byun Yo Han Jadi Aktor Utama Film Tazza 4, Tayang Tahun Depan. (Foto: Sidus)

Suatu hari, Jang bertemu dengan sahabat baiknya, Park Tae Young (Roh Jae Won) yang juga memiliki bakat ciamik dalam berjudi. Jang kemudian memengaruhi Park untuk mulai memulai peruntungan di meja judi.

Namun bakatnya berjudi membuat Park Tae Young terkenal. Perlahan, dia tenggelam dalam dunia tersebut dan obsesi itu membuatnya menyingkirkan Jang Tae Young dengan cara licik.

Melengkapi daftar cast Tazza 4: The Song of Beelzebub, bergabung pula Ayaka Miyoshi yang akan berperan sebagai Kaneko, seorang kepala divisi di sebuah perusahaan yang disokong oleh organisasi yakuza (mafia Jepang).