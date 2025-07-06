Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Preman Pensiun X Eps 19B: Komeng-Lilo Siap Balaskan Dendam Guntur cs Pada Komplotan Robot

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |16:12 WIB
Sinopsis Preman Pensiun X Eps 19B: Komeng-Lilo Siap Balaskan Dendam Guntur cs Pada Komplotan Robot
Preman Pensiun
A
A
A

Bubun menemui Otang dan menceritakan kalau Agus, Yayat dan Didu habis dikeroyok komplotan Robot cs, karena tidak mau membayar iuran.

Bubun mengajak Otang mencari komplotan Robot cs, untuk mengganti kerugian atas termos dan keranjang kopi yang mereka hancurkan.

Kemudian Bubun menanyakan perihal masalah Didan. Otang menjelaskan Didan sepertinya takut ke terminal karena yang lain sudah mengetahui kalau Didan meminjam uang kepada anak-anak terminal dan Bi Yayah. Bubun pun enggan ikut campur karena permasalahan itu adalah internal di terminal. 

Guntur, Gagah, Perkasa meminta agar Komeng, Lilo tetap melanjutkan pekerjaan nya menghajar satu persatu komplotan Robot, Eeng cs. Komeng, Lilo yang dijanjikan mendapat imbalan, menyanggupi dan akan mulai mencari satu persatu komplotan tersebut. 

Sementara Robot meminta Eeng cs agar lebih berhati-hati, karena menurut Robot penjual kopi Agus, Yayat yang di hajar mereka tidak akan diam dan pasti akan balas dendam. 

Berhasilkah Komeng dan Lilo membalaskan dendam Guntur cs? Saksikan Layar Drama Indonesia “Preman Pensiun X” setiap hari pukul 17.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #PremanPensiunX #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke
 

(kha)

Advertisement