Sinopsis Preman Pensiun X Eps 20B: Pencarian Eeng cs oleh Geng Bubun

Bubun, Otang, Jack dan Iding menemui Agus, Yayat dan Didu di taman tempat biasa mangkal jualan kopi. Karena Eeng cs belum juga datang ke taman, Bubun kemudian mengajak yang lain langsung mencarinya.

Bubun dan yang lain mendatangi para pedagang kaki lima yang biasa ditarik iuran Eeng cs. Agus menanyakan setiap pedagang kaki lima, orang yang menarik iuran apakah sudah datang.

Pedagang kaki lima yang mangkal memberitahu bahwa mereka belum melihat kawanan penarik iuran. Bubun meminta untuk tetap standby, tapi tidak harus semuanya. Ia kemudian meminta Didu untuk menarik orderan, sedangkan Jack, Iding balik ke terminal dan yang standby di taman adalah Bubun, Otang, Agus, Yayat.

Sementara Eeng memerintahkan yang lain mencari 2 orang misterius yang menghajar Damon, Ikbal, Jujun hingga babak belur. Sebelum mencari 2 orang tersebut, Eeng mengawal Bima dan Cano yang menarik iuran ke pedagang kaki lima, agar kejadian pengeroyokan oleh 2 orang tersebut tidak terulang.

Apakah Bima dan Cano berhasil menarik iuran dengan selamat?



(kha)