Lirik Lagu dan Chord Gitar Rahasia Hati dari Nidji. (Foto: Instagram/Nidji(

JAKARTA - Nidji merilis lagu Rahasia Hati sebagai bagian dari album ‘King of Soundtrack’, pada 2014. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang tak berani mengungkapkan rasa cinta yang dirasakannya.

Lagu ini tercatat sebagai single terpopuler kedua Nidji di Spotify dengan lebih dari 158,4 juta stream. Berikut detail lirik lagu dan chord gitar Rahasia Hati dari Nidji

Rahasia Hati-Nidji

Intro

G C G C

G C G C

Ku coba merangkai kata cinta

Am D Am D

Walaupun ku bukanlah pujangga

G C G C

Yang bisa tuliskan kata-kata yang indah

Am D Am D

Nyatanya tak ada nyali untuk ungkapkan

C G Bm

I wanna love you like the hurricane

C G Em

I wanna love you like the mountain rain

C

So wild, so pure

Am D