Radja Klaim Terinspirasi dari Lagu APT, Randy Nidji Beri Sindiran Menohok

Band Radja Akui Lagu Apa Sih 'terinspirasi' dari lagu APT milik Rose dan Bruno Mars, Randy Nidji beri sindiran menohok. (Foto: Instagram/@radjabandofficial)

JAKARTA - Randy ‘Nidji’ menyentil Radja setelah band asal Banjarmasin itu merilis lagu Apa Sih, pada 21 Desember 2024. Pasalnya, lagu itu ramai dianggap menjiplak APT, lagu duet Rose BLACKPINK dan Bruno Mars.

Namun Moldy ‘Radja’ selaku pencipta Apa Sih blakblakan mengaku lagu tersebut terinspirasi dari APT. Namun pengakuan Moldy itu mendapat sindiran dari keyboardist Nidji, Randy.

Lewat akun X pribadinya, Randy mengajak Radja garap lagu bareng. Bahkan dia mengaku bersedia membuatkan lagu untuk Radja jika memang band tersebut tak mampu membuat lagu orisinal.

Randy Nidji sentil Radja soal orisinalitas lagu.

“Kakak-kakak band Radja, bikin lagu sama aku yuk. Aku ciptakan gratis deh enggak apa-apa,” tulis musisi bernama asli Randy Danistha itu dikutip dari akun X pribadinya, pada Sabtu (28/12/2024).

Meski tak menjamin lagu ciptaannya akan laku di pasaran, namun Randy memastikan karyanya bagus. Selain itu, dia memastikan bahwa lagu ciptaannya bisa dijamin originalitasnya.