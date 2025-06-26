Advertisement
HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Iya Lagi dari Stevan Pasaribu ft Hanin Dhiya

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 26 Juni 2025 |23:30 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar <i>Iya Lagi</i> dari Stevan Pasaribu ft Hanin Dhiya
Lirik Lagu dan Chord Gitar Iya Lagi dari Stevan Pasaribu ft Hanin Dhiya. (Foto: Instagram/@stevam_pasaribu)
JAKARTA - Stevan Pasaribu resmi merilis lagu Iya Lagi di momen Valentine, pada 14 Februari 2025. Lagu yang dibawakannya bersama Hanin Dhiya itu bercerita tentang rasa cinta yang muncul tiba-tiba.

Lagu ini menggambarkan bagaimana hubungan yang awalnya ‘biasa saja’ berubah menjadi cinta dan enggan kehilangan. Stevan dan Hanin menyuguhkan emosi dan cinta yang datang tak terduga dalam Iya Lagi. Berikut lirik lagu dan chord gitarnya.

Iya Lagi-Stevan Pasaribu ft Hanin Dhiya

Intro

F  G  Em  Am

Dm  Fm

Hhhmmm…

Verse

C   G F

Sejak awalnya kita berjumpa

C  G  F  Am

Biasa saja tak ada yang berbeda

Dm   Em F Am

Namun kini tak pernah kusangka

   Dm    Em

Kamu buatku rindu

    F              Fm

