JAKARTA - Stevan Pasaribu resmi merilis lagu Iya Lagi di momen Valentine, pada 14 Februari 2025. Lagu yang dibawakannya bersama Hanin Dhiya itu bercerita tentang rasa cinta yang muncul tiba-tiba.
Lagu ini menggambarkan bagaimana hubungan yang awalnya ‘biasa saja’ berubah menjadi cinta dan enggan kehilangan. Stevan dan Hanin menyuguhkan emosi dan cinta yang datang tak terduga dalam Iya Lagi. Berikut lirik lagu dan chord gitarnya.
Intro
F G Em Am
Dm Fm
Hhhmmm…
Verse
C G F
Sejak awalnya kita berjumpa
C G F Am
Biasa saja tak ada yang berbeda
Dm Em F Am
Namun kini tak pernah kusangka
Dm Em
Kamu buatku rindu
F Fm