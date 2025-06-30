Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Nostalgia SMA dari Paramitha Rusady

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 30 Juni 2025 |20:30 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar <i>Nostalgia SMA</i> dari Paramitha Rusady
Lirik Lagu dan Chord Gitar Nostalgia SMA dari Paramitha Rusady. (Foto: YouTube)
A
A
A

JAKARTA - Paramitha Rusady merilis lagu Nostalgia SMA yang merupakan bagian dari album perdananya bertajuk ‘Jatuh Hati’, pada 1988. Kini setelah 37 tahun, lagu tersebut kembali populer di aplikasi TikTok.

Nostalgia SMA-Paramitha Rusady

Verse
A          E
Ada yang saling cinta
G           D
Bermesra di sekolah
Bm  E     C#m
Selalu berdua
F#m  Bm  E    C#m  F#m
Berjalan di sela-sela
Bm     E   C#m   F#m
Rumput sekolah kita
Bm   E  A
Oh indahnya
 
Chorus
A           D       Bm                    A               
Nostalgia SMA kita, indah lucu banyak cerita
F#m           Bm          E           A
Masa-masa remaja ceria, masa paling indah
A           D       Bm                A
Nostalgia SMA kita, takkan hilang begitu saja
F#m             Bm        E          D
Walau Kini Kita Berdua, Menyusuri Cinta
 
Verse
A          E
Ada yang saling cinta
G           D
Bermesra di sekolah
Bm  E     C#m
Selalu berdua
F#m  Bm  E    C#m  F#m
Berjalan di sela-sela
Bm     E   C#m   F#m
Rumput sekolah kita
Bm   E  A
Oh indahnya

Verse
A          E
Ada yang saling cinta
G           D
Bermesra di sekolah
Bm  E     C#m
Selalu berdua
F#m  Bm  E    C#m  F#m
Berjalan di sela-sela
Bm     E   C#m   F#m
Rumput sekolah kita
Bm   E  A
Oh indahnya
 
Chorus
A           D       Bm                   A             
Nostalgia SMA kita, indah lucu banyak cerita
F#m           Bm          E           A
Masa-masa remaja ceria, masa paling indah
A           D       Bm                A
Nostalgia SMA kita, takkan hilang begitu saja
F#m             Bm        E          D
Walau kini kita berdua, menyusuri cinta
 
Verse
A          E
Ada yang saling cinta
G           D
Bermesra di sekolah
Bm  E     C#m
Selalu berdua
F#m  Bm  E    C#m  F#m
Berjalan di sela-sela
Bm     E   C#m   F#m
Rumput sekolah kita
Bm   E  A
Oh indahnya

Chorus
A           D       Bm                 A   
Nostalgia SMA kita, indah lucu banyak cerita
F#m           Bm          E           A
Masa-masa remaja ceria, masa paling indah
A           D       Bm                A
Nostalgia SMA kita, takkan hilang begitu saja
F#m             Bm        E          D
Walau kini kita berdua, menyusuri cinta
 
Interlude
A  D  Bm  A
D  Bm  E  A
 
Chorus
A           D       Bm                A
Nostalgia SMA Kita, Indah Lucu Banyak cerita
F#m           Bm          E           A
Masa-masa remaja ceria, masa paling indah
A           D       Bm                A
Nostalgia SMA kita, takkan hilang begitu saja
F#m             Bm        E          D
Walau kini kita berdua, menyusuri cinta

Demikian lirik lagu dan chord gitar Nostalgia SMA dari Paramitha Rusady.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/619/3184288/raisa-FPxI_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Si Paling Mahir dari Raisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/619/3182802/raisa-IVRr_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Awal Kisah Selamanya dari Raisa feat Barsena Bestandhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/619/3174710/alamak-ABqJ_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169145/lyodra-qH9c_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Tak Selalu Memiliki dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169143/lyodra-Y2oh_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Bodohnya Aku dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/619/3165017/barsena_bestandhi-N1n4_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Ruang Baru dari Barsena Bestandhi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement