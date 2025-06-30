JAKARTA - Paramitha Rusady merilis lagu Nostalgia SMA yang merupakan bagian dari album perdananya bertajuk ‘Jatuh Hati’, pada 1988. Kini setelah 37 tahun, lagu tersebut kembali populer di aplikasi TikTok.
Verse
A E
Ada yang saling cinta
G D
Bermesra di sekolah
Bm E C#m
Selalu berdua
F#m Bm E C#m F#m
Berjalan di sela-sela
Bm E C#m F#m
Rumput sekolah kita
Bm E A
Oh indahnya
Chorus
A D Bm A
Nostalgia SMA kita, indah lucu banyak cerita
F#m Bm E A
Masa-masa remaja ceria, masa paling indah
A D Bm A
Nostalgia SMA kita, takkan hilang begitu saja
F#m Bm E D
Walau Kini Kita Berdua, Menyusuri Cinta
Verse
A E
Ada yang saling cinta
G D
Bermesra di sekolah
Bm E C#m
Selalu berdua
F#m Bm E C#m F#m
Berjalan di sela-sela
Bm E C#m F#m
Rumput sekolah kita
Bm E A
Oh indahnya
Verse
A E
Ada yang saling cinta
G D
Bermesra di sekolah
Bm E C#m
Selalu berdua
F#m Bm E C#m F#m
Berjalan di sela-sela
Bm E C#m F#m
Rumput sekolah kita
Bm E A
Oh indahnya
Chorus
A D Bm A
Nostalgia SMA kita, indah lucu banyak cerita
F#m Bm E A
Masa-masa remaja ceria, masa paling indah
A D Bm A
Nostalgia SMA kita, takkan hilang begitu saja
F#m Bm E D
Walau kini kita berdua, menyusuri cinta
Verse
A E
Ada yang saling cinta
G D
Bermesra di sekolah
Bm E C#m
Selalu berdua
F#m Bm E C#m F#m
Berjalan di sela-sela
Bm E C#m F#m
Rumput sekolah kita
Bm E A
Oh indahnya
Chorus
A D Bm A
Nostalgia SMA kita, indah lucu banyak cerita
F#m Bm E A
Masa-masa remaja ceria, masa paling indah
A D Bm A
Nostalgia SMA kita, takkan hilang begitu saja
F#m Bm E D
Walau kini kita berdua, menyusuri cinta
Interlude
A D Bm A
D Bm E A
Chorus
A D Bm A
Nostalgia SMA Kita, Indah Lucu Banyak cerita
F#m Bm E A
Masa-masa remaja ceria, masa paling indah
A D Bm A
Nostalgia SMA kita, takkan hilang begitu saja
F#m Bm E D
Walau kini kita berdua, menyusuri cinta
Demikian lirik lagu dan chord gitar Nostalgia SMA dari Paramitha Rusady.*
(SIS)