Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Vin Diesel Bocorkan Jadwal Tayang Fast and Furious 11, Reuni dengan Mendiang Paul Walker?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 30 Juni 2025 |13:29 WIB
Vin Diesel Bocorkan Jadwal Tayang Fast and Furious 11, Reuni dengan Mendiang Paul Walker?
Vin Diesel Bocorkan Jadwal Tayang Fast and Furious 11, Reuni dengan Mendiang Paul Walker? (Foto: Ist)
A
A
A

LOS ANGELES - Vin Diesel akhirnya membocorkan jadwal tayang film Fast and Furious 11 yang sudah dinanti para penggemar. Film ini disebut-sebut akan menjadi penutup dari waralaba Fast and Furious yang telah berjalan sejak tahun 2001.

Dilansir dari Entertainment Now, Senin (30/6/2025), pemeran Dominic Toretto tersebut menyebut Fast and Furious 11 dijadwalkan sementara tayang pada 4 April 2027.

“Studio itu berkata kepada saya, ‘Bisakah kita mendapatkan episode terakhir Fast and Furious pada April 2027?’,” ungkap Vin Diesel.

Vin Diesel dan Paul Walker - Fast & Furious
Vin Diesel Bocorkan Jadwal Tayang Fast and Furious 11, Reuni dengan Mendiang Paul Walker? (Foto: Ist)

Tak hanya membocorkan jadwal tayang, Diesel juga mengungkap keinginannya agar film terakhir ini menghadirkan kembali momen kebersamaannya dengan karakter Brian O’Conner yang diperankan mendiang Paul Walker. Ia bahkan menjadikan hal itu sebagai salah satu syarat keterlibatannya dalam film pamungkas tersebut.

“Aku mengatakan (pada studio) ada tiga syarat. Syarat ketiga ialah reuni Dom dan Brian O’Conner,” ucap Diesel.

Seperti diketahui, pemeran Brian O’Conner, Paul Walker, meninggal dunia pada 2013 saat proses syuting Fast and Furious 7. Sejak saat itu, karakter Brian tetap dinarasikan masih hidup, meski tak pernah lagi tampil bersama para tokoh lainnya.

Meski tidak menjelaskan secara rinci bagaimana karakter Brian akan muncul, Diesel seolah memberi sinyal akan adanya kejutan besar di film penutup ini. Sebelumnya, karakter Brian sempat dimunculkan di akhir Fast and Furious 7 lewat teknologi CGI.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/23/33/2490622/vin-diesel-antar-putri-mendiang-paul-walker-ke-altar-pernikahan-1KOK52Nscz.jpg
Vin Diesel Antar Putri Mendiang Paul Walker ke Altar Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/10/206/2422818/mobil-balap-paul-walker-di-fast-and-furious-dilelang-untuk-umum-fvPvTlrlBh.jpg
Mobil Balap Paul Walker di Fast and Furious Dilelang untuk Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/01/33/2319782/peringati-7-tahun-meninggalnya-paul-walker-sang-putri-unggah-foto-lawas-kE1fDolppb.jpg
Peringati 7 Tahun Meninggalnya Paul Walker, Sang Putri Unggah Foto Lawas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/14/33/2277756/pesan-manis-meadow-untuk-mendiang-paul-walker-yang-berulang-tahun-Sg0kgtU9kE.jpg
Pesan Manis Meadow untuk Mendiang Paul Walker yang Berulang Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/26/33/2219587/paul-walker-aktor-yang-cinta-biota-laut-Ev0b0IPoiw.jpg
Paul Walker, Aktor yang Cinta Biota Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/04/04/33/2039215/mengingat-kembali-alasan-paul-walker-bintangi-fast-and-furious-jutR0zwc9o.jpg
Mengingat Kembali Alasan Paul Walker Bintangi Fast And Furious
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement