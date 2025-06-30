Vin Diesel Bocorkan Jadwal Tayang Fast and Furious 11, Reuni dengan Mendiang Paul Walker?

LOS ANGELES - Vin Diesel akhirnya membocorkan jadwal tayang film Fast and Furious 11 yang sudah dinanti para penggemar. Film ini disebut-sebut akan menjadi penutup dari waralaba Fast and Furious yang telah berjalan sejak tahun 2001.

Dilansir dari Entertainment Now, Senin (30/6/2025), pemeran Dominic Toretto tersebut menyebut Fast and Furious 11 dijadwalkan sementara tayang pada 4 April 2027.

“Studio itu berkata kepada saya, ‘Bisakah kita mendapatkan episode terakhir Fast and Furious pada April 2027?’,” ungkap Vin Diesel.

Vin Diesel Bocorkan Jadwal Tayang Fast and Furious 11, Reuni dengan Mendiang Paul Walker? (Foto: Ist)

Tak hanya membocorkan jadwal tayang, Diesel juga mengungkap keinginannya agar film terakhir ini menghadirkan kembali momen kebersamaannya dengan karakter Brian O’Conner yang diperankan mendiang Paul Walker. Ia bahkan menjadikan hal itu sebagai salah satu syarat keterlibatannya dalam film pamungkas tersebut.

“Aku mengatakan (pada studio) ada tiga syarat. Syarat ketiga ialah reuni Dom dan Brian O’Conner,” ucap Diesel.

Seperti diketahui, pemeran Brian O’Conner, Paul Walker, meninggal dunia pada 2013 saat proses syuting Fast and Furious 7. Sejak saat itu, karakter Brian tetap dinarasikan masih hidup, meski tak pernah lagi tampil bersama para tokoh lainnya.

Meski tidak menjelaskan secara rinci bagaimana karakter Brian akan muncul, Diesel seolah memberi sinyal akan adanya kejutan besar di film penutup ini. Sebelumnya, karakter Brian sempat dimunculkan di akhir Fast and Furious 7 lewat teknologi CGI.