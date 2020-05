JAKARTA - Paul Wiliam Walker atau biasa dikenal dengan Paul Walker, merupakan aktor kelahiran 12 September 1973. Dia dikenal masyarakat luas dalam aktingnya di film Varsity Blues pada tahun 1999.

Paul Walker menjadi lebih dikenal setelah aktingnya di film serialThe Fast and the Furious. Di film tersebut ia berperan sebagai Brian O'Conner yakni anggota Kepolisian yang terjebak dalam situasi dan memutuskan untuk keluar dari Kepolisian dan melanjutkan hidup dengan keluarga Dominic Toretto.

Film-filmnya yang lain dan mengakat namanya yakni Eight Below, Into the Blue, She's All That dan Takers. Tidak hanya di layar lebar, Paul Walker juga ikut kerja sama dengan film National Geographic Channel, Expedition Great White.

Paul Walker meninggal pada 30 November 2013 akibat kecelakaan lalulintas usai menghadiri acara amal. Paul Walker dan pendampingnya saat itu menumpangi Porsche Carrera GT merah, namun mobil tersebut di luar kendali dan menabrak tiang lampu dan pohon di Valencia, Santa Clarita, California.

Usai menabrak, mobil yang ditumpangi Paul Walker meledak dan terbakar. Departemen Sheriff Los Angeles County menyatakan seluruh penumpang meninggal dunia.

Usai kejadian tersebut, Paul Walker juga membuat yayasan dengan nama Paul Walker Foundation. Yayasan ini bergerak dalam bidang pelindungan lautan dan satwa liar.

Hampir setahun usai insiden tersebut, Putri Paul Walker, Meadow Rain Walker, memperkenalkan Paul Walker Foundation tepat di hari kelahiran Paul, 12 September 2015. Dinukil dari paulwalkerfoundation.org, yayasan ini memiliki misi "Do Good". Kehadiran yayasan ini tak lain berfokus untuk melindungi lautan dan satwa liar.

Hal ini tak lain karena kecintaan Paul Walker terhadap lautan. Dia bahkan belajar biologi kelautan dan menghabiskan sebagian besar waktu luangnya di lautan. Dia memenuhi impian seumur hidup sebagai bagian dari kru dalam seri National Geographic great white / Shark Men yang dipimpin oleh Dr. Michael Domeier dari Marine Conservation Science Institute. Yayasan ini memberdayakan generasi penerus dengan memberikan beasiswa kepada siswa dan peneliti terpilih yang mengejar pendidikan ilmu kelautan atau bekerja pada kemajuan di lapangan dan lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa mendatang.