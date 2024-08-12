Sinopsis Film Fast and Furious 6, Tim Balap vs Tentara Bayaran

JAKARTA - Sinopsis film Fast and Furious 6 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Fast & Furious 6 adalah film aksi tahun 2013 yang disutradarai oleh Justin Lin dan ditulis oleh Chris Morgan.

Film ini dibintangi oleh Vin Diesel sebagai Dominic Toretto dan Paul Walker sebagai Brian O'Conner, bersama dengan Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Sung Kang, Luke Evans, Gina Carano, dan John Ortiz.

Dalam film ini, Toretto, O'Conner, dan tim mereka ditawarkan pengampunan atas kejahatan mereka dengan syarat mereka membantu agen DSS Luke Hobbs (Johnson) menangkap organisasi tentara bayaran yang dipimpin oleh mantan mayor SAS Inggris, Owen Shaw (Evans), yang salah satu anggotanya adalah mantan kekasih Toretto, Letty Ortiz (Rodriguez).

Sinopsis Film Fast and Furious 6

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, Fast & Furious 6 memiliki rating persetujuan sebesar 71% dengan rating rata-rata 6.2/10

Setelah berhasil melakukan perampokan di Brasil, Dominic Toretto dan tim kriminal profesionalnya melarikan diri ke berbagai penjuru dunia dan hidup damai: Dom tinggal bersama Elena Neves; saudarinya Mia tinggal bersama Brian O'Conner dan putra mereka, Jack; Gisele Yashar dan Han Lue bersama-sama; sementara Roman Pearce dan Tej Parker menikmati hidup mewah.

Sementara itu, agen DSS Luke Hobbs dan Riley Hicks menyelidiki penghancuran konvoi militer Rusia oleh sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh mantan operator SAS Inggris, Owen Shaw. Hobbs menemukan Dom dan meyakinkannya untuk membantu menangkap Owen dengan menunjukkan foto istri Dom yang diduga tewas, Letty Ortiz, yang ternyata bekerja dengan Owen dan krunya.

Dom ingin menyelesaikan tugas ini sendirian, namun Hobbs meyakinkannya bahwa seluruh "keluarga" diperlukan. Ketika seluruh tim Dom berkumpul di markas mereka, Hobbs memberi tahu mereka bahwa Owen sedang mencuri komponen untuk membuat perangkat "Nightshade" yang dapat mematikan seluruh aliran listrik, dengan tujuan menjualnya kepada penawar tertinggi. Dom dan timnya menerima misi ini dengan imbalan pengampunan.

Di London, markas Owen ditemukan, tetapi ternyata hanya sebuah pengalih perhatian sementara kru Owen melakukan perampokan di gedung Interpol. Owen melarikan diri dengan mobil khususnya, meledakkan markasnya dan melumpuhkan sebagian besar polisi, meninggalkan Dom, Brian, Tej, Roman, Han, Gisele, Hobbs, dan Riley untuk mengejarnya. Letty tiba untuk membantu Owen, menembak Dom tanpa ragu sebelum melarikan diri.

Sementara itu, investigasi Owen terhadap kru Dom mengungkap hubungan Letty dengan Dom, tetapi diketahui bahwa Letty menderita amnesia. Kru Dom mengetahui bahwa Owen terkait dengan Arturo Braga, seorang pengedar narkoba yang sebelumnya dijebloskan ke penjara oleh Dom dan Brian.

Tej membeli beberapa mobil dari lelang untuk misi ini, sementara Brian kembali ke Los Angeles sebagai tahanan untuk menginterogasi Braga, yang mengungkapkan bahwa Owen membantunya membangun kartel narkoba dan bahwa Letty selamat dari ledakan; Owen membawanya setelah menemukan bahwa Letty mengalami amnesia.