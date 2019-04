JAKARTA – Paul Walker menjadi aktor Hollywood yang akan selalu dikenang oleh pecinta film terutama dari karyanya yang melegenda, Fast And Furious sebanyak 7 seri. Tidak sedikit orang yang memang mengenal nama Paul Walker lewat aktingnya sebagai Brian O'Conner di film tersebut.

Tak bisa dipungkiri, sejak debut Paul Walker sebagai aktor di tahun 1986 belum banyak yang mengetahui sosok aktor kelahiran California ini. Baru di tahun 2001 lewat aksi perdananya di film The Fast And The Furious, Paul Walker mencuri perhatian.

Keterlibatan Paul Walker dalam film The Fast And The Furious rupanya punya alasan tersendiri. Melansir Foreignpolicyi, terungkap jika memang Paul memimpikan peran sebagai seorang polisi yang piawai dalam menggendarai mobil. Karakter itulah yang kemudian ditemukannya dalam film yang juga dibintangi oleh Vin Diesel ini.

“Jadi, Paul mendapat inspirasi dalam film Donnie Brasco (1997), karakter yang hampir sama antara gangster, polisi dan mobil dalam film The Fast And Furious,” tulis Foreignpolicyi.

Peran sebagai polisi dengan adegan action hingga kepiawan mengendarai mobil rupanya juga berkaitan erat dengan kehidupan Paul Walker. Tahukah Anda jika Aktor 40 tahun ini merupakan cucu dari seorang petinju? Belum lagi hal menarik bahwa Paul Walker meminimalisir peran stuntman di film The Fast And Furious. Berikut ulasannya:

1. Kakek Paul Walker petinju handal





Paul Walker sebenarnya adalah kepanjangan dari Paul William Walker IV. Nama Paul adalah tradisi keluarga yang juga dipakai oleh sang ayah dan kakeknya. Sang kakek yang bernama Paul William Walker II adalah seorang petinju profesional yang terkenal.

Julukannya bagi sang kakek adalah adalah ‘Anak Emas’. Selama kariernya ia mencetak 21 kemenangan, 8 kekalahan dan 2 seri. Selain petinju, kakeknya juga berakting dalam beberapa acara televisi dengan mengendarai mobil fordnya.

Melihat sepak terjang kakek Paul Walker sebagai petinju juga penyuka mobil, maka tidak heran bila sang cucu mengikuti jejak Paul William Walker II bukan?

2. Kecintaan Paul Walker terhadap mobil

Paul Walker bukan hanya sekadar mengendarai mobil keren di film Fast And Furious, lebih dari itu, aktor yang memulai karier di usia 13 juga mencintai dunia otomotif khususnya mobil. Paul Walker diketahui memiliki toko mobil sendiri bernama Always Evolving, yang ditempatkan di Valencia, California. Selain itu Paul juga aktif berpartisipasi dalam beberapa acara balap Redline Time Attack di mana dia menjadi bagian dari Tim Kinerja AE. Kemampuannya di ajang balap mobil kemudian ditunjukkan Paul Walker dalam setiap aksinya di Fast And Furious. Itulah mengapa jika Paul ingin meminimalisir penggunaan stuntman saat mengendarai mobil. 3. Kedekatan putri Paul Walker dan Vin Diesel

Film Fast And Furious bukan hanya membawa Paul Walker dalam tangga kesuksesan sebagai bintang Hollywood. Tapi juga mempertemukan ia dengan seorang sahabat seperti Vin Diesel. Lebih dari sahabat, Paul Walker bahkan menjadikan Vin Diesel sebagai ayah baptis dari putri tunggalnya, Meadow Rain Walker. Sebagaimana diketahui, Paul Walker berkencan dengan Rebbeca McBrain hingga melahirkan anak pertama mereka pada 4 November 1999 tanpa adanya ikatan pernikahan.