Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Hobbs and Shaw, Spin off Fast and Furious

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |20:48 WIB
Sinopsis Film Hobbs and Shaw, Spin off Fast and Furious
Sinopsis Film Hobbs and Shaw, Spin off Fast and Furious (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw (atau biasa disebut Hobbs and Shaw) akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ini adalah film aksi komedi penuh aksi yang dirilis pada tahun 2019. 

Film ini disutradarai oleh David Leitch, dengan naskah yang ditulis oleh Chris Morgan dan Drew Pearce. Sebagai spin-off pertama dari waralaba Fast & Furious, film ini menjadi bagian kesembilan dalam seri tersebut, berlangsung setelah peristiwa di The Fate of the Furious dan sebelum F9.

Film ini dibintangi oleh Dwayne Johnson dan Jason Statham, yang berperan sebagai Luke Hobbs dan Deckard Shaw, bersama Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza González, Cliff Curtis, dan Helen Mirren. Ceritanya mengikuti Hobbs dan Shaw yang bekerja sama dengan Hattie Shaw, saudara perempuan Deckard, untuk menghadapi Brixton Lore, seorang teroris dengan teknologi canggih yang mengancam dunia dengan virus mematikan.

Sinopsis Film Hobbs and Shaw, Spin off Fast and Furious
Sinopsis Film Hobbs and Shaw, Spin off Fast and Furious

Sinopsis Film Hobbs and Shaw

MI6 mengirim agen Hattie Shaw dan timnya untuk mengambil virus super bernama Snowflake dari organisasi teroris teknologi, Eteon. Namun, Brixton Lore, mantan agen MI6 dengan tubuh yang dilengkapi teknologi canggih, menyerang mereka.

 Setelah membunuh seluruh tim, Brixton menyalahkan Hattie atas insiden tersebut, membuatnya menjadi buronan. Untuk mencegah penyebaran virus, Hattie menyuntikkan virus ke tubuhnya sendiri dan melarikan diri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/206/3142825/john_wick_4-Z8cH_large.jpg
Sinopsis Film John Wick Chapter 4, Aksi Balas Dendam Terbesar Keanu Reeves
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement