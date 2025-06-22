Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 281: Penyelamatan Biru-Amira

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |17:01 WIB
JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 281 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode yang tayang Minggu (22/6/2025) ini menampilkan ketegangan sekaligus drama emosional ketika nyawa Biru dan Amira terancam.

Biru dan Amira mengalami kecelakaan hebat di tengah laut. Speedboat yang mereka tumpangi tiba-tiba terbakar. Dengan sisa tenaga, Biru berusaha menyelamatkan Amira dan melompat dari kapal yang nyaris meledak. Di tempat berbeda, Ratna mendadak merasakan firasat buruk. Elang juga tiba-tiba sesak napas tanpa alasan yang jelas.

Di waktu bersamaan, Nadine harus menghadapi masalah di restoran Purnama yang mulai kacau. Situasi semakin genting ketika Arkana tiba-tiba demam tinggi dan mengigau menyebut nama “Tante Amira” berkali-kali. Kondisi ini membuat Ratna semakin yakin sesuatu telah terjadi pada Amira.

Sementara itu, di atas kapal, Damar mulai dihantui kenangan masa lalu saat mengalami kecelakaan kapal yang membuatnya kehilangan penglihatan. Di tengah laut, Damar dan Bram akhirnya melihat Biru dan Amira yang sedang berjuang bertahan hidup. Beberapa orang langsung berenang menghampiri dan memberikan pertolongan.

