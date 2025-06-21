Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 280

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 280 bercerita tentang Amira yang melihat Damar nyaris jatuh di depan rumahnya. Dia pun bergegas menolong pria tersebut.

Damar berterima kasih atas pertolongan Amira dan penasaran menanyakan namanya. Sebelum Amira menjawab pertanyaan Damar tersebut, tiba-tiba Diandra datang dan membawanya ke hotel.

Noah bersama Ratna dan Arkana menjenguk Vernie. Di sisi lain, Biru dan Amira tengah menikmati snorkeling romantis di laut lepas, namun perjalanan indah itu berubah tegang ketika mesin speedboat bermasalah dan tiba-tiba terbakar.

Di rumah, Ratna tiba-tiba merasakan firasat buruk tentang Biru dan di saat bersamaan, Elang juga merasa sesak napas tanpa alasan. Semua firasat ini ternyata tertuju pada kapal yang ditumpangi Biru dan Amira meledak di tengah laut.

Apakah Biru dan Amira bisa selamat dari ledakan tersebut? Bagaimana dengan Damar yang mulai penasaran siapa sebenarnya Amira? Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI, setiap hari, pukul 18.15 WIB.**

(SIS)