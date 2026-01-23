Sinetron Baru RCTI: Kisah Luka, Cinta, dan Rahasia yang Mengguncang Takdir

AIRA, sinetron baru RCTI akan memulai masa tayangnya pada 26 Januari 2026, pukul 17.00 WIB.

​​​​JAKARTA - RCTI akan menayangkan sinetron terbarunya, AIRA, pada 26 Januari 2026, pukul 17.00 WIB. Sinetron ini menyuguhkan kisah hidup penuh ujian, luka batin, dan harapan.

Kisahnya tentang Aira (Sarah Beatrix), perempuan muda yang memiliki hidup tampak sempurna, namun semuanya runtuh dalam sekejap.

Sehari sebelum pernikahannya dengan Adrian (Venly Arauna), Aira dipanggil ke kantor yang mengubah hidupnya. Dia menjadi korban perampokan, kekerasan, dan pemerkosaan.

Peristiwa itu meninggalkan trauma mendalam dalam hidupnya. Pernikahannya pun terpaksa batal, karena Adrian menolak Aira yang sudah tidak suci lagi.

Cobaan Aira tak berhenti sampai di situ. Batalnya pernikahan memicu gejolak besar dalam keluarganya, terutama tekanan dari ibu tirinya.

Di saat yang sama, sang ayah sosok yang selalu melindungi dan menjadi sandaran Aira jatuh sakit. Hal itu membuat beban hidupnya semakin berat.