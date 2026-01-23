Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinetron Baru RCTI: Kisah Luka, Cinta, dan Rahasia yang Mengguncang Takdir

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |20:30 WIB
Sinetron Baru RCTI: Kisah Luka, Cinta, dan Rahasia yang Mengguncang Takdir
AIRA, sinetron baru RCTI akan memulai masa tayangnya pada 26 Januari 2026, pukul 17.00 WIB.
A
A
A

​​​​JAKARTA - RCTI akan menayangkan sinetron terbarunya, AIRA, pada 26 Januari 2026, pukul 17.00 WIB. Sinetron ini menyuguhkan kisah hidup penuh ujian, luka batin, dan harapan.

Kisahnya tentang Aira (Sarah Beatrix), perempuan muda yang memiliki hidup tampak sempurna, namun semuanya runtuh dalam sekejap. 

Sehari sebelum pernikahannya dengan Adrian (Venly Arauna), Aira dipanggil ke kantor yang mengubah hidupnya. Dia menjadi korban perampokan, kekerasan, dan pemerkosaan. 

Peristiwa itu meninggalkan trauma mendalam dalam hidupnya. Pernikahannya pun terpaksa batal, karena Adrian menolak Aira yang sudah tidak suci lagi.

Cobaan Aira tak berhenti sampai di situ. Batalnya pernikahan memicu gejolak besar dalam keluarganya, terutama tekanan dari ibu tirinya. 

Di saat yang sama, sang ayah sosok yang selalu melindungi dan menjadi sandaran Aira jatuh sakit. Hal itu membuat beban hidupnya semakin berat.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement