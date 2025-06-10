Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Tanpa Cinta dari Tiara Andini 

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 10 Juni 2025 |22:30 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar <i>Tanpa Cinta</i> dari Tiara Andini 
Lirik Lagu dan Chord Gitar Tanpa Cinta dari Tiara Andini. (Foto: Instagram/@tiaraandini)
A
A
A

JAKARTA - Pada 25 April 2025, Yovie Widianto menggandeng Tiara Andini untuk menyanyikan kembali lagu Tanpa Cinta. Lagu tersebut, sebenarnya pertama kali dirilis Yovie & Nuno, pada 2014.

Dalam versi terbaru ini, lagu Tanpa Cinta sudah didengarkan lebih dari 25,9 juta kali di platform Spotify. Sementara video klipnya, ditonton lebih dari 16 juta kali hanya dalam waktu sebulan. 

Tanpa Cinta-Tiara Andini

Intro

C  F  C  F

C F

Aku mencintaimu tanpa syarat

C     F

Aku rela menunggu sangat lama

Dm   A

Katamu suatu saat aku pasti

     F   G

Jadi cintamu satu cintamu

Reff

      C          E        Am

Aku ingin kau menerima seluruh hatiku

      Dm C   G

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/619/3184288/raisa-FPxI_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Si Paling Mahir dari Raisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/619/3182802/raisa-IVRr_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Awal Kisah Selamanya dari Raisa feat Barsena Bestandhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/619/3174710/alamak-ABqJ_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169145/lyodra-qH9c_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Tak Selalu Memiliki dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169143/lyodra-Y2oh_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Bodohnya Aku dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/619/3165017/barsena_bestandhi-N1n4_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Ruang Baru dari Barsena Bestandhi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement