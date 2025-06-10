Lirik Lagu dan Chord Gitar Tanpa Cinta dari Tiara Andini

Lirik Lagu dan Chord Gitar Tanpa Cinta dari Tiara Andini. (Foto: Instagram/@tiaraandini)

JAKARTA - Pada 25 April 2025, Yovie Widianto menggandeng Tiara Andini untuk menyanyikan kembali lagu Tanpa Cinta. Lagu tersebut, sebenarnya pertama kali dirilis Yovie & Nuno, pada 2014.

Dalam versi terbaru ini, lagu Tanpa Cinta sudah didengarkan lebih dari 25,9 juta kali di platform Spotify. Sementara video klipnya, ditonton lebih dari 16 juta kali hanya dalam waktu sebulan.

Tanpa Cinta-Tiara Andini

Intro

C F C F

C F

Aku mencintaimu tanpa syarat

C F

Aku rela menunggu sangat lama

Dm A

Katamu suatu saat aku pasti

F G

Jadi cintamu satu cintamu

Reff

C E Am

Aku ingin kau menerima seluruh hatiku

Dm C G