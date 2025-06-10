JAKARTA - Pada 25 April 2025, Yovie Widianto menggandeng Tiara Andini untuk menyanyikan kembali lagu Tanpa Cinta. Lagu tersebut, sebenarnya pertama kali dirilis Yovie & Nuno, pada 2014.
Dalam versi terbaru ini, lagu Tanpa Cinta sudah didengarkan lebih dari 25,9 juta kali di platform Spotify. Sementara video klipnya, ditonton lebih dari 16 juta kali hanya dalam waktu sebulan.
Intro
C F C F
C F
Aku mencintaimu tanpa syarat
C F
Aku rela menunggu sangat lama
Dm A
Katamu suatu saat aku pasti
F G
Jadi cintamu satu cintamu
Reff
C E Am
Aku ingin kau menerima seluruh hatiku
Dm C G