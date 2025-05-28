Lirik Lagu dan Chord Gitar Kita Usahakan Lagi dari Batas Senja

Lirik Lagu dan Chord Gitar Kita Usahakan Lagi dari Batas Senja. (Foto: AleniaPhoto)

JAKARTA - Batas Senja merilis album dan title track berjudul Kita Usahakan Lagi pada 11 April 2025. Diciptakan oleh Masitong, lagu ini bertutur tentang perjuangan dan optimisme dalam menghadapi cobaan hidup.

Liriknya yang sederhana membuat lagu ini cukup populer di media sosial. Bahkan, Kita Usahakan Lagi telah dijadikan sound lebih dari 638.000 video TikTok. Berikut lirik lagu dan chord gitar lagu tersebut.

Kita Usahakan Lagi-Batas Senja

Intro

C Fm C Fm

Verse

C

Ada bahagia yang belum kita rasa

F Em

Setelah bersama usahakan semua

Dm G C Csus4

Kira-kira kapan waktunya tiba

C

Segala upaya apapun kita coba

F Em

Dan tak pernah lelah kuserahkan pada-Nya

Dm G C