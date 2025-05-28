JAKARTA - Batas Senja merilis album dan title track berjudul Kita Usahakan Lagi pada 11 April 2025. Diciptakan oleh Masitong, lagu ini bertutur tentang perjuangan dan optimisme dalam menghadapi cobaan hidup.
Liriknya yang sederhana membuat lagu ini cukup populer di media sosial. Bahkan, Kita Usahakan Lagi telah dijadikan sound lebih dari 638.000 video TikTok. Berikut lirik lagu dan chord gitar lagu tersebut.
Kita Usahakan Lagi-Batas Senja
Intro
C Fm C Fm
Verse
C
Ada bahagia yang belum kita rasa
F Em
Setelah bersama usahakan semua
Dm G C Csus4
Kira-kira kapan waktunya tiba
C
Segala upaya apapun kita coba
F Em
Dan tak pernah lelah kuserahkan pada-Nya
Dm G C