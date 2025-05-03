Chord Gitar dan Lirik Lagu Pulut Roham Beserta Artinya

Chord Gitar dan Lirik Lagu Pulut Roham Beserta Artinya. (Foto: Fajar Noor/Instagram/@indonesianidolid)

JAKARTA - Lagu Pulut Roham kembali viral setelah dibawakan Fajar Noor di panggung Indonesian Idol Season XIII, pada 28 April 2025. Lagu berbahasa Batak ciptaan Roni Sihite ini pertama kali dirilis Jun Munthe, pada 17 Oktober 2021.

Saat dirilis ke YouTube, video musik lagu ini sudah meraih 29 juta views. Apa sih arti lagu Pulut Roham sampai membuat banyak pendengarnya menjadi baper? Berikut chord gitar dan lirik lagu ini beserta artinya.

Pulut Roham-Jun Minthe

Intro

F A# D# F A# Gm G Cm Dm D# F A# A# A#

A# A# A# Gm

Dang marna loja au, da hasian

(Tak pernah lelah hatiku)

G Cm

Manganju-anju ho

(Memaklumimu)

F

Mangelek-gelek ho

(Membujuk dirimu)

A# Am Gm

Asa uli sude, asa denggan sude

(Agar semua indah dan baik-baik saja)

Cm F

Pargaulantai naung tabolusi

(Untuk hubungan yang telah kita jalani)

A# F Gm

Ala nunga bagas, hutanom goar mi

(Karena sudah terlalu dalam namamu tertanam di hatiku)

Cm F

Di ate-ate ki, dipusu-pusu ki

(Di dalam lubuk hati terdalamku)

A# F Gm

Alai pulut roham, lao maninggalhon au