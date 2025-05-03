Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY LIRIK

Chord Gitar dan Lirik Lagu Pulut Roham Beserta Artinya

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |10:02 WIB
Chord Gitar dan Lirik Lagu <i>Pulut Roham</i> Beserta Artinya
Chord Gitar dan Lirik Lagu Pulut Roham Beserta Artinya. (Foto: Fajar Noor/Instagram/@indonesianidolid)
A
A
A

JAKARTA - Lagu Pulut Roham kembali viral setelah dibawakan Fajar Noor di panggung Indonesian Idol Season XIII, pada 28 April 2025. Lagu berbahasa Batak ciptaan Roni Sihite ini pertama kali dirilis Jun Munthe, pada 17 Oktober 2021.

Saat dirilis ke YouTube, video musik lagu ini sudah meraih 29 juta views. Apa sih arti lagu Pulut Roham sampai membuat banyak pendengarnya menjadi baper? Berikut chord gitar dan lirik lagu ini beserta artinya.

Pulut Roham-Jun Minthe

Intro 

F A# D# F A# Gm G Cm Dm D# F A# A# A#

    A#          A# A# Gm

Dang marna loja au, da hasian

(Tak pernah lelah hatiku)

  G Cm

Manganju-anju ho 

(Memaklumimu)

           F

Mangelek-gelek ho

(Membujuk dirimu)

   A#        Am      Gm

Asa  uli sude,  asa denggan sude

(Agar semua indah dan baik-baik saja)

      Cm F

Pargaulantai naung tabolusi

(Untuk hubungan yang telah kita jalani)

     A#         F Gm 

Ala nunga bagas, hutanom goar mi

(Karena sudah terlalu dalam namamu tertanam di hatiku)

  Cm F

Di ate-ate ki, dipusu-pusu ki

(Di dalam lubuk hati terdalamku)

   A#       F Gm

Alai pulut roham, lao maninggalhon au

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/619/3184288/raisa-FPxI_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Si Paling Mahir dari Raisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/619/3182802/raisa-IVRr_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Awal Kisah Selamanya dari Raisa feat Barsena Bestandhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/619/3174710/alamak-ABqJ_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169145/lyodra-qH9c_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Tak Selalu Memiliki dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169143/lyodra-Y2oh_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Bodohnya Aku dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/619/3165017/barsena_bestandhi-N1n4_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Ruang Baru dari Barsena Bestandhi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement