TV SCOOP

Sinopsis Original Series VISION+ MenemukanMu Episode 7

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |15:15 WIB
Sinopsis Original Series VISION+ MenemukanMu Episode 7
Sinopsis Original Series VISION+ MenemukanMu Episode 7. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis original series VISION+ MenemukanMu episode 7 bercerita tentang Jeehan yang mengunjungi Raya untuk meminta maaf sekaligus menghilangkan rasa rindunya kepada perempuan tersebut. 

Tak lama setelah itu, Ikhsan datang dan mengajak mereka untuk makan siang, meski Jeehan memilih untuk pulang. Ikhsan kemudian mendiskusikan banyak hal dengan Raya dan mengutarakan rasa bersalahnya karena tak bisa menghibur perempuan itu.

Ikhsan merasa bahwa satu-satunya orang yang bisa membuat Raya tertawa hanyalah Kasih. Mendengar itu, Raya justru merasa bersalah karena tidak pernah membahas Kasih bersama Ikhsan. 

Mereka selalu menutup diri dan perasaan masing-masing mengenai Kasih. Di sisi lain, Ardi yang sedang disibukkan dengan deadline tesisnya merasa kecewa karena tidak bisa mengunjungi Raya dan kembali mendekatinya. 

Beruntung ada Jeehan yang datang untuk membantunya. “Pesan gue cuma satu. Jangan sampai lo dapetin Raya dengan menjatuhkan orang lain. Ikhsan itu orang baik, Di. You have to play fair,” ujar Jeehan pada Ardi.

Telusuri berita celebrity lainnya
