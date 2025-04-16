Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Series MenemukanMu Episode 6, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |14:30 WIB
Sinopsis Series MenemukanMu Episode 6, Hanya di RCTI
Sinopsis Series MenemukanMu Episode 6, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis series MenemukanMu episode 6 bercerita tentang Ikhsan (Angga Asyafriena) yang akhirnya menemukan Raya (Yoriko Angeline). Dia menyambangi kediaman Jeehan (Yasmin Jamal) dan berterima kasih karena sudah menampung Raya. 

Sayang, Ikhsan tidak bertemu dengan Raya di rumah Jeehan. Perempuan itu kemudian menyarankan agar Ikhsan bertemu dengan Ardi (Debo Andryos) karena pria itu tahu tentang keberadaan Raya. 

tidak ada di sana. Jeehan yang mengetahui bahwa Ardi tahu di mana Raya, segera memintanya untuk menemui Ardi.

Perjuangan Ikhsan akhirnya berbuah manis karena dia akhirnya bisa bertemu dengan Raya dan berbincang cukup panjang terkait hubungan mereka. Ikhsan ingin mendengar langsung pendapat Raya terkait rencana lamaran mereka. 

Dalam pertemuan itu, Ikhsan juga mengungkapkan penyesalannya pada Raya karena tidak bisa menghibur dan berada di sisi kekasihnya itu selama dia melakukan perjalanan spiritual ke Turki. Menariknya, Ardi ternyata tertarik pada Raya.

Halaman:
1 2
