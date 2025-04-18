Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 210–211: Vernie Siap Menjatuhkan Biru

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |15:07 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 210–211: Vernie Siap Menjatuhkan Biru
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 210–211: Vernie Siap Menjatuhkan Biru (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA -  Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ketegangan semakin memuncak ketika Vernie memutuskan bertemu dengan Bastian demi mendapatkan foto-foto yang bisa digunakan untuk merusak reputasi Biru. Vernie tampaknya tidak main-main dalam upayanya menjatuhkan pesaingnya itu.

Sementara itu, Elang terlihat mengunjungi makam kakaknya. Di sana, ia merenungi hasil konsultasinya dengan Dokter Hendra, yang tampaknya membawa pengaruh besar terhadap langkah Elang ke depan.

Di tempat lain, Maudy secara tidak sengaja bertemu dengan Pak Chandra dan Imelda. Karena panik, Maudy spontan mengaku bahwa Elang adalah tunangannya. Kebohongan ini tentu bisa berujung rumit di kemudian hari.

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 210–211: Vernie Siap Menjatuhkan Biru
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 210–211: Vernie Siap Menjatuhkan Biru

Pak Chandra dan Imelda kemudian menjenguk Noah. Dalam pertemuan itu, mereka juga menyampaikan bahwa proyek di Bogor akan segera dimulai. Menanggapi hal tersebut, Noah memberi peringatan serius kepada Pak Chandra agar berhati-hati terhadap Biru, yang tampaknya menyimpan agenda tersembunyi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement