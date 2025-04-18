Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 210–211: Vernie Siap Menjatuhkan Biru

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ketegangan semakin memuncak ketika Vernie memutuskan bertemu dengan Bastian demi mendapatkan foto-foto yang bisa digunakan untuk merusak reputasi Biru. Vernie tampaknya tidak main-main dalam upayanya menjatuhkan pesaingnya itu.

Sementara itu, Elang terlihat mengunjungi makam kakaknya. Di sana, ia merenungi hasil konsultasinya dengan Dokter Hendra, yang tampaknya membawa pengaruh besar terhadap langkah Elang ke depan.

Di tempat lain, Maudy secara tidak sengaja bertemu dengan Pak Chandra dan Imelda. Karena panik, Maudy spontan mengaku bahwa Elang adalah tunangannya. Kebohongan ini tentu bisa berujung rumit di kemudian hari.

Pak Chandra dan Imelda kemudian menjenguk Noah. Dalam pertemuan itu, mereka juga menyampaikan bahwa proyek di Bogor akan segera dimulai. Menanggapi hal tersebut, Noah memberi peringatan serius kepada Pak Chandra agar berhati-hati terhadap Biru, yang tampaknya menyimpan agenda tersembunyi.