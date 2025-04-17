Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kiko Season 4 Episode Go Go Lucky di RCTI, Aksi Seru di Kota Asri Masa Depan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |14:22 WIB
Kiko Season 4 Episode Go Go Lucky di RCTI, Aksi Seru di Kota Asri Masa Depan
Kiko Season 4 Episode Go Go Lucky di RCTI, Aksi Seru di Kota Asri Masa Depan (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Minggu pagi akan semakin seru dengan kehadiran Kiko Season 4, serial animasi favorit keluarga Indonesia yang tayang Minggu, 20 April 2025 pukul 06.15 WIB di RCTI. Serial ini siap menghibur sekaligus mengedukasi anak-anak lewat petualangan seru di Kota Asri masa depan.

Sejak penayangan perdananya, Kiko telah mengukir prestasi membanggakan dengan meraih lima penghargaan bergengsi tingkat nasional dan internasional di kategori animasi dan program anak. Tak hanya itu, serial produksi MNC Animation ini juga telah didubbing ke dalam empat bahasa dan tayang di 64 negara, termasuk melalui platform global seperti Disney XD, Netflix, Vision+, RCTI+, ZooMoo Channel, dan Roku Channel.

Musim terbaru Kiko hadir dengan cerita yang lebih segar dan visual yang semakin menarik. Hal ini menjadi bukti nyata komitmen MNC Animation untuk terus berinovasi dalam industri kreatif. Ketua Umum MNC Animation, Liliana Tanoesoedibjo, menegaskan bahwa selain sebagai hiburan, Kiko juga memuat nilai-nilai edukatif yang penting bagi perkembangan karakter anak-anak Indonesia.

Kiko Season 4 Episode Go Go Lucky di RCTI, Aksi Seru di Kota Asri Masa Depan
Kiko Season 4 Episode Go Go Lucky di RCTI, Aksi Seru di Kota Asri Masa Depan

Sinopsis episode minggu ini: Judul episode kali ini adalah "GO GO LUCKY", yang menampilkan misi penyergapan seru. Levit mendapat informasi bahwa kelompok The Rebel akan melakukan transaksi senjata canggih dengan ikan misterius di pinggir kota. Bersama Kiko dan kawan-kawan, mereka pun menyusun rencana untuk menggagalkan aksi tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177367/animasi_kiko-6oZR_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode Saving Captain Levit, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/598/3175935/animasi_kiko-5y0v_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode The Faker, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174407/animasi_kiko-bUCm_large.jpg
KIKO Season 4 Episode Rules Breakers, Tayang Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/598/3169237/imkids_2025-yFJi_large.jpg
KIKO Hadir di IMKIDS 2025, Nikmati Aktivitas Seru Gratis di Booth MNC Animation & Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/598/3166088/animasi_kiko-zAbC_large.jpg
Animasi KIKO dalam Episode Quirky Capsule, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/598/3157800/animasi_kiko-nNPE_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 dalam Episode Robo Ruckus, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement