Kiko Season 4 Episode Go Go Lucky di RCTI, Aksi Seru di Kota Asri Masa Depan

JAKARTA - Minggu pagi akan semakin seru dengan kehadiran Kiko Season 4, serial animasi favorit keluarga Indonesia yang tayang Minggu, 20 April 2025 pukul 06.15 WIB di RCTI. Serial ini siap menghibur sekaligus mengedukasi anak-anak lewat petualangan seru di Kota Asri masa depan.

Sejak penayangan perdananya, Kiko telah mengukir prestasi membanggakan dengan meraih lima penghargaan bergengsi tingkat nasional dan internasional di kategori animasi dan program anak. Tak hanya itu, serial produksi MNC Animation ini juga telah didubbing ke dalam empat bahasa dan tayang di 64 negara, termasuk melalui platform global seperti Disney XD, Netflix, Vision+, RCTI+, ZooMoo Channel, dan Roku Channel.

Musim terbaru Kiko hadir dengan cerita yang lebih segar dan visual yang semakin menarik. Hal ini menjadi bukti nyata komitmen MNC Animation untuk terus berinovasi dalam industri kreatif. Ketua Umum MNC Animation, Liliana Tanoesoedibjo, menegaskan bahwa selain sebagai hiburan, Kiko juga memuat nilai-nilai edukatif yang penting bagi perkembangan karakter anak-anak Indonesia.

Kiko Season 4 Episode Go Go Lucky di RCTI, Aksi Seru di Kota Asri Masa Depan

Sinopsis episode minggu ini: Judul episode kali ini adalah "GO GO LUCKY", yang menampilkan misi penyergapan seru. Levit mendapat informasi bahwa kelompok The Rebel akan melakukan transaksi senjata canggih dengan ikan misterius di pinggir kota. Bersama Kiko dan kawan-kawan, mereka pun menyusun rencana untuk menggagalkan aksi tersebut.