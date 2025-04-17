Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Tayang Perdana di RCTI

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |19:27 WIB
Sinetron <i>Kau Ditakdirkan Untukku</i> Tayang Perdana di RCTI
Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku tayang perdana di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Satu lagi sinetron terbaru RCTI berjudul “Kau Ditakdirkan Untukku” yang tayang perdana pada 15 April 2025 pukul 21.15 WIB. Para pemain dan kru pun berkumpul untuk bersama-sama menyaksikan episode pertama sekaligus mengadakan syukuran atas penayangan perdana sinetron ini.

Para pemain seperti Ochi Rosdiana, Arifin Putra, Mayang Yudittia dan lainnya menyaksikan episode pertama dengan begitu antusias lantaran hasil kerja keras mereka selama di lokasi syuting akhirnya bisa dinikmati oleh pemirsa di rumah.

Usai menyaksikan episode pertama, para pemain dan kru melakukan potong tumpeng sebagai ucapan syukur serta harapan terbaik untuk sinetron “Kau Ditakdirkan Untukku”.

Potongan tumpeng terakhir diberikan oleh sang sutradara, Doddy Djanas kepada para pemain. Mereka juga memberikan santunan kepada anak yatim piatu, serta sama-sama berdoa untuk kelancaran perjalanan sinetron ini.

Dalam acara syukuran tersebut, Ochi Rosdiana mengucap syukur karena akhirnya sinetron yang dibintanginya itu bisa dinikmati oleh pemirsa di rumah. Dia berharap agar seluruh cast dan kru yang terlibat selalu kompak demi menyuguhkan tontonan yang menghibur untuk pemirsa.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/598/3176772/kau_ditakdirkan_untukku-hkSA_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 179, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/598/3176131/kau_ditakdirkan_untukku-cOD5_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 175
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/598/3175955/kau_ditakdirkan_untukku-g9IE_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 175, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/598/3174834/kau_ditakdirkan_untukku-Ypdl_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 172, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174493/kau_ditakdirkan_untukku-iQKB_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 170, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/598/3174299/kau_ditakdirkan_untukku-d6aO_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 169, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement