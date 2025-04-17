Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Tayang Perdana di RCTI

JAKARTA - Satu lagi sinetron terbaru RCTI berjudul “Kau Ditakdirkan Untukku” yang tayang perdana pada 15 April 2025 pukul 21.15 WIB. Para pemain dan kru pun berkumpul untuk bersama-sama menyaksikan episode pertama sekaligus mengadakan syukuran atas penayangan perdana sinetron ini.

Para pemain seperti Ochi Rosdiana, Arifin Putra, Mayang Yudittia dan lainnya menyaksikan episode pertama dengan begitu antusias lantaran hasil kerja keras mereka selama di lokasi syuting akhirnya bisa dinikmati oleh pemirsa di rumah.

Usai menyaksikan episode pertama, para pemain dan kru melakukan potong tumpeng sebagai ucapan syukur serta harapan terbaik untuk sinetron “Kau Ditakdirkan Untukku”.

Potongan tumpeng terakhir diberikan oleh sang sutradara, Doddy Djanas kepada para pemain. Mereka juga memberikan santunan kepada anak yatim piatu, serta sama-sama berdoa untuk kelancaran perjalanan sinetron ini.

Dalam acara syukuran tersebut, Ochi Rosdiana mengucap syukur karena akhirnya sinetron yang dibintanginya itu bisa dinikmati oleh pemirsa di rumah. Dia berharap agar seluruh cast dan kru yang terlibat selalu kompak demi menyuguhkan tontonan yang menghibur untuk pemirsa.