Sinemini Sajadah Cinta Malaikat, Tontonan Religi di Bulan Ramadan

JAKARTA - Sajadah Cinta Malaikat merupakan sinemini terbaru dari KaryaKarsa yang diadaptasi dari novel populer karya Lin Aiko. Setelah sukses dengan Love in a Falling Way pada Oktober 2024, KaryaKarsa kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan hiburan digital.

Sajadah Cinta Malaikat dirancang khusus untuk menemani penonton setiap hari selama Ramadan. Strategi ini diambil berdasarkan tren konsumsi konten Islami yang terus meningkat. Data dari Google Consumer Insights 2024 menunjukkan bahwa pencarian terkait konten Islami di YouTube naik 2,3 kali lipat dari Ramadan 2022 ke 2023.

Sementara itu, laporan dari TikTok mencatat lebih dari 1 juta video bertema Ramadan dengan total 1,5 triliun tampilan, membuktikan bahwa Ramadan adalah waktu emas bagi hiburan digital berbasis storytelling.

Sajadah Cinta Malaikat hadir dalam 30 episode berdurasi singkat, antara 1 hingga 3 menit. Pribadi Prananta, atau yang akrab disapa Pipu, menjelaskan bahwa format ini dipilih untuk menyajikan tontonan yang singkat namun tetap menyentuh dan bermakna. Untuk memperkenalkan lebih banyak orang pada format ini, 15 episode pertama akan tersedia secara gratis.

Tak hanya tayang di KaryaKarsa, sinemini ini juga akan hadir di platform digital lainnya. Langkah ini diambil karena platform KaryaKarsa saat ini belum dioptimalkan sebagai platform menonton video. Oleh karena itu, selain ditayangkan di kanal media sosial dan platform KaryaKarsa sendiri, sinemini ini juga akan didistribusikan melalui berbagai mitra. "Dengan distribusi luas ini, kami berharap Sajadah Cinta Malaikat bisa menjangkau lebih banyak penonton dari berbagai latar belakang," ujar Pipu.