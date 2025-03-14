Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Film Live Action Snow White, Karya Disney Diboikot Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |20:33 WIB
Film Live Action Snow White, Karya Disney Diboikot Netizen
Film Live Action Snow White, Karya Disney Diboikot Netizen (Foto: Disney)
JAKARTA - Film live action Snow White mendadak jadi perbincangan publik usai dikabarkan akan tayang tahun 2025. Alih-alih mendapat sambutan baik, live action terbaru Disney ini justru diduga akan gagal di pasaran.

Banyak publik mengecam film live action yang diadaptasi dari dongeng serupa di tahun 1937 ini. Netizen bahkan ramai-ramai menyerukan boikot atas film tersebut.

Seruan tersebut ramai di media sosial termasuk X dan TikTok. Netizen ramai-ramai menyuarakan untuk tak ingin menyaksikan live action tersebut.

Sinopsis Film Live Action Snow White yang Ramai Diboikot
Sinopsis Film Live Action Snow White yang Ramai Diboikot

Seperti apa sinopsis live action Snow White yang kini tengah ramai disoroti netizen?

Sinopsis Film Live Action Snow White

Disutradarai oleh Marc Webb, live action Snow White and the Seven Dwarfs menampilkan versi baru dari film animasi asli tahun 1937. Film aslinya berpusat pada Putri Salju muda, yang melarikan diri dari istana setelah ibu tirinya, Ratu Jahat, menjadi sangat cemburu dengan kecantikannya sehingga ia memerintahkan Pemburu untuk membunuhnya. 

Halaman:
1 2
