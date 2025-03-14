Biodata dan Agama Ifan Seventeen, Penyanyi yang Ditunjuk Jadi Dirut Produksi Film Negara

Biodata dan Agama Ifan Seventeen, Penyanyi yang Ditunjuk Jadi Dirut Produksi Film Negara (Foto: IG Ifan Seventeen)

JAKARTA - Ifan Seventeen tengah menjadi sorotan setelah vokalis band Seventeen itu didapuk menjadi Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN). Penunjukan itu sontak menuai kontroversi karena ia dinilai kurang berkompeten dalam mengemban tugas tersebut.

Dilansir dari berbagai sumber Jumat (14/3/2025), Ifan Seventeen memiliki nama asli Riefian Fajarsyah. Dia lahir di Yogyakarta, 16 Maret 1983. Ifan diketahui beragama Islam.

Ifan memulai karier musiknya di usia muda tepatnya setelah ia memenangkan lomba voka pada 2001. Kemudian, ia resmi bergabung bersama grup band Seventeen tepatnya pada 2006.

Setelah merilis beberapa album populer seperti Lelaki Hebat dan Dunia yang Indah, Seventeen menjadi sangat dikenal.

Nahas, mereka sempat mengalami insiden tragis pada 2018. Seluruh anggota band, kecuali Ifan, menjadi korban jiwa tsunami Selat Sunda.

Ifan memilih melanjutkan kariernya sebagai musisi solo ditengah ujian berat itu. Tahun ini, ia baru saja merilis album baru bertajuk 17. Album itu disinyalir sebagai penanda bangkit dan terus berkarya.

Saat ini, Ifan Seventeen memulai babak baru dalam kariernya setelah didapuk menjadi Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN).

Hal ini kemudian menuai kontroversi. Banyak artis kawakan yang mempertanyakan penunjukan Ifan pada jabatan tersebut.