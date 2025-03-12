Advertisement
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 14

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |18:43 WIB
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 14
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 14. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Preman Pensiun 9 episode 14 bercerita tentang Leroy, Kojek, dan teman-temannya yang masih mencari keberadaan Didu mangkal saat menunggu penumpang ojek.

Dalam perjalanan, Kojek dan Leroy melihat driver ojol dan langsung menghampirinya. Rahman, driver ojol yang kebetulan kenal Didu kebingungan karena didatangi Kojek dan kelompoknya.

Tak lama Didu melintas dan melihat Rahman sedang dikepung. Didu yang mengenali Leroy langsung meneriakinya. Leroy kemudian meminta temannya menghubungi Kojek untuk segera ke pangkalan Rahman, lalu dengan cepat mengejar Didu.

Bubun mulai buka warung kopi yang ditinggalkan Gobang. Bubun menelepon Ujang dan Murad untuk datang ke warung kopinya, karena warung kopi masih sepi pembeli. Atas permintaan Murad, Bubun juga menghubungi Cecep untuk datang.

Cecep pun ke warung kopi setelah selesai kirim rengginang ke warung-warung. Tak lama kemudian Didu bergabung. Ia bercerita kalau dirinya masih dicari dan dikejar oleh Leroy, Kojek, dan teman-temannya.

