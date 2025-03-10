Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 12

JAKARTA - Sinopsis sinetron Preman Pensiun 9 bercerita tentang segerombolan preman penarik iuran pedagang yang melintas menggunakan motor. Salah satu dari mereka, mengenali Agus, Yayat dan Didu.

Mereka pun menghentikan motor untuk mengejar ketiga orang tersebut. Didu yang melihat preman tersebut mengajak Agus dan Yayat kabur dari taman. Didu bersama Agus berboncengan untuk menghindari preman, sementara Yayat lari membawa barang dagangannya.

Di sisi lain, Nikita bertemu Ogah dan Ableh di jalan sambil berkendara. Nikita mengira Ogah dan Ableh sedang mencari mangsa dan akan menjambret lagi. Ogah marah karena Nikita sudah menuduhnya.

Namun Ableh menjelaskan kalau mereka hanya melintas dan ingin pulang untuk makan. Nikita kemudian berbaik hati dan mentraktir makan Ogah dan Ableh.

Sementara Bubun di minta Cecep untuk melanjutkan warung kopi Gobang. Bubun kemudian minta izin ke Asmawi selaku pemodal yang ternyata disambut baik oleh pria tersebut.