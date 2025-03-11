Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 13

JAKARTA - Sinopsis sinetron Preman Pensiun 9 episode 13 bercerita tentang Ogah yang sudah tidak ingin lagi menjambret. Dia kemudian meminta pekerjaan ke Denny untuk menjadi calo terminal.

Menurut Denny, di terminal sekarang sudah sepi, tidak seperti dulu yang sangat ramai dan membutuhkan banyak calo. Ogah pun marah karena berpikiran Denny hanya mencari-cari alasan agar tidak mengajaknya bekerja.

Denny kembali menegaskan, terminal memang sangat sepi, sehingga pembagian hasil pun tidak bisa diandalkan lagi. Ia pun sebenarnya ingin mencari pekerjaan lain. Ogah yang mendengar penjelasan Denny pun hanya bisa terdiam.

Sementara itu, Ableh yang juga sudah tidak ingin lagi menjambret memutuskan untuk mengamen di lampu merah. Ableh bertepuk tangan menyanyikan lagu yang tidak jelas dan tidak dimengerti orang. Sayangnya tidak ada satu pun orang memberikannya uang.

Otang, Bubun, Didu dan Jack berkumpul di taman mencari teman-teman Rendi CS. Mereka pun keliling area taman. Jack yang melihat Leroy langsung memiting lehernya. Sementara Didu yang baru datang langsung menghajar Leroy hingga tersungkur.