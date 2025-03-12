Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 24

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |12:48 WIB
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 24
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 24. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kasih Jannah episode 24 bercerita tentang Charly yang mencari tempat Nurmala bekerja dengan bermodalkan bungkus roti yang ditemukannya di tempat sampah.

Tak disangka, Charly berhasil bertemu dengan Nurmala. Namun, perempuan itu kembali menghindar dari Charly. Sebelum pergi, Nurmala mengatakan pada Charly jika dirinya tidak mau hidup dengan Kasih.

Keributan Charly dengan Nurmala sempat direkam oleh seseorang. Charly yang sadar langsung meminta video tersebut dan menunjukannya pada Kasih.

Kasih sangat kecewa melihat video Nurmala yang mengatakan dirinya sangat membenci putrinya tersebut. Namun, hal itu tidak membuat Kasih patah arang. Kasih yang sudah tahu tempat kerja Nurmala pun mengunjunginya.

Nurmala kaget melihat Kasih berada di toko kue. Ia meminta Kasih bersembunyi di sudut toko sampai dirinya pulang. Kasih menuruti perintah ibunya tersebut. Sementara Charly mulai gelisah karena Kasih tidak kunjung pulang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement