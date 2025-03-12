Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 24

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kasih Jannah episode 24 bercerita tentang Charly yang mencari tempat Nurmala bekerja dengan bermodalkan bungkus roti yang ditemukannya di tempat sampah.

Tak disangka, Charly berhasil bertemu dengan Nurmala. Namun, perempuan itu kembali menghindar dari Charly. Sebelum pergi, Nurmala mengatakan pada Charly jika dirinya tidak mau hidup dengan Kasih.

Keributan Charly dengan Nurmala sempat direkam oleh seseorang. Charly yang sadar langsung meminta video tersebut dan menunjukannya pada Kasih.

Kasih sangat kecewa melihat video Nurmala yang mengatakan dirinya sangat membenci putrinya tersebut. Namun, hal itu tidak membuat Kasih patah arang. Kasih yang sudah tahu tempat kerja Nurmala pun mengunjunginya.

Nurmala kaget melihat Kasih berada di toko kue. Ia meminta Kasih bersembunyi di sudut toko sampai dirinya pulang. Kasih menuruti perintah ibunya tersebut. Sementara Charly mulai gelisah karena Kasih tidak kunjung pulang.