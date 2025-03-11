Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 23

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |12:20 WIB
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 23
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 23. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Kasih Jannah episode 23 bercerita tentang Andra yang tak sengaja melihat Nurmala melintas di depan mobilnya. Andra kaget dan langsung mencari keberadaan perempuan tersebut.

Namun Andra tidak berhasil menemukan Nurmala. Andra pun pergi menemui Kasih dan menceritakan jika Andra telah meninggalkan seseorang. Di sini, Andra juga tahu kalau ibu kandung Kasih sebenarnya masih hidup.

Andra berjanji akan membantu Kasih mencari sang ibu. Kasih yang dibantu Bara dan Mail kembali mencari toko kue. Tapi setiap toko kue yang mereka kunjungi tidak ada karyawan yang bernama Nurmala.

Hingga suatu saat, Kasih berada di toko kue Nabila. Tapi oleh karyawan Nabila, bocah perempuan itudiusir. Kasih pun pergi dan bertemu dengan Jannah yang baru saja keluar dari toko kue Nabila.

Jannah pun mengajak Kasih main ke rumahnya. Kasih takjub dengan rumah megah Jannah. Sementara itu, Nurmala yang sudah bekerja di toko kue Nabila memanfaatkan kebaikan perempuan itu dengan kisah sedihnya.

