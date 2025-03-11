Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 246

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |21:06 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 246
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 246. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 246 bercerita tentang Galang yang curiga mulai membuntuti Alysa. Ia melihat Alysa pergi ke sebuah makam kecil dan meletakkan bunga di atasnya.

Galang yang penasaran akhirnya bertanya, "Ini makam siapa?" Alysa terkejut dan panik, mencoba menghindari pertanyaan Galang. Namun, ketika ia berusaha pergi, perut palsunya terjatuh, membuat Galang sadar bahwa Alysa sebenarnya sudah tidak hamil lagi.

Sementara itu, Yasmin dan Romeo semakin yakin bahwa Rangga terlibat dalam banyak kejahatan, termasuk pembunuhan yang selama ini dianggap telah diselesaikan oleh polisi.

Mereka menemukan bahwa seorang pria bernama Aldo telah dipenjara karena dituduh membunuh seorang wanita bernama Nina, tetapi Yasmin curiga bahwa Aldo sebenarnya hanya dijebak. 

Berhasilkah Yasmin membongkar kejahatan Rangga? Saksikan sinetron Cinta Yasmin di RCTI di kanal digital 28 UHF, setiap hari pukul 22.15 WIB.**

(SIS)

