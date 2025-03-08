Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 244: Saksi Kunci Yasmin Ungkap Fakta Ajeng

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |16:02 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 244: Saksi Kunci Yasmin Ungkap Fakta Ajeng
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 244: Saksi Kunci Yasmin Ungkap Fakta Ajeng (Foto: RCTI)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode 244, Alysa tanpa sengaja melihat Dion bertemu dengan seseorang di sebuah bangunan kosong. 

Saat berusaha mendekati mereka, Alysa justru ketahuan. Dion terkejut dan marah karena Alysa ikut campur dalam urusannya. Alysa bersikeras membujuk Dion untuk pulang dan menghentikan bisnis gelapnya, tetapi Dion menolak. 

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 244: Saksi Kunci Yasmin Ungkap Fakta Ajeng
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 244: Saksi Kunci Yasmin Ungkap Fakta Ajeng

Emosi Dion memuncak hingga ia menepis tangan Alysa dengan kasar, membuat Alysa kehilangan keseimbangan dan jatuh berguling dari tangga hingga terkapar tak berdaya.

Sementara itu, Bagus menyatakan niatnya untuk menjadi saksi dan membantu Yasmin mengungkap kejahatan Ajeng. Yasmin segera menemui polisi dan mengungkap bahwa ia memiliki saksi kunci yang dapat membuka kembali kasus ayahnya.

