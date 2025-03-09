Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 245

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |14:21 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 245
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin episode 245. (Foto: RCTI)
JAKARTA - Yasmin dan Romeo menikmati momen romantis bersama ketika Romeo menanyakan keinginan Yasmin di hari ulang tahunnya. Tak lama kemudian dia menerima telepon dari Om Bagus.

Bagus mengabarkan bahwa dia telah dihubungi pengacara dan siap datang ke kantor untuk memberikan kesaksian terhadap Ajeng. Sementara itu, Ajeng menghadapi masalah besar saat kasus lama kematian Yoga Jatmiko kembali dibuka oleh polisi.

Yasmin yang selama ini tidak pernah berhenti mencari keadilan akhirnya berhasil membuat polisi menyelidiki ulang kasus tersebut. Ajeng terkejut bukan main saat mengetahui bahwa ada saksi baru yang bersedia memberikan kesaksian dan menuduhnya sebagai dalang pembunuhan.

Ajeng yakin bahwa orang tersebut adalah Bagus. Dia bersumpah akan menyingkirkan Bagus sebelum semuanya terbongkar di pengadilan. Dia pun menyuruh Galang untuk mencari keberadaan Bagus.

Berhasilkah Ajeng menyingkirkan Bagus? Saksikan Layar Drama “Cinta Yasmin” setiap hari pukul 22.15 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

(tty)

