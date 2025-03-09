Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 245

JAKARTA - Yasmin dan Romeo menikmati momen romantis bersama ketika Romeo menanyakan keinginan Yasmin di hari ulang tahunnya. Tak lama kemudian dia menerima telepon dari Om Bagus.



Bagus mengabarkan bahwa dia telah dihubungi pengacara dan siap datang ke kantor untuk memberikan kesaksian terhadap Ajeng. Sementara itu, Ajeng menghadapi masalah besar saat kasus lama kematian Yoga Jatmiko kembali dibuka oleh polisi.



Yasmin yang selama ini tidak pernah berhenti mencari keadilan akhirnya berhasil membuat polisi menyelidiki ulang kasus tersebut. Ajeng terkejut bukan main saat mengetahui bahwa ada saksi baru yang bersedia memberikan kesaksian dan menuduhnya sebagai dalang pembunuhan.



Ajeng yakin bahwa orang tersebut adalah Bagus. Dia bersumpah akan menyingkirkan Bagus sebelum semuanya terbongkar di pengadilan. Dia pun menyuruh Galang untuk mencari keberadaan Bagus.

