Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 10: Otang dan Bubun Kejar Rendi dan Leroy

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |14:01 WIB
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 10: Otang dan Bubun Kejar Rendi dan Leroy
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 10: Otang dan Bubun Kejar Rendi dan Leroy (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Preman Pensiun 9 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode 10, Perseteruan antara Otang dan Bubun dengan Rendi kembali memanas. 

Kali ini, Otang dan Bubun berusaha mencari Rendi untuk memberi pelajaran setelah ia menghajar Didu. Saat melihat Rendi yang tengah berboncengan dengan Leroy, Bubun langsung meminta Otang untuk mengejar mereka.

Rendi yang menyadari dirinya dikejar segera menepikan motornya di tempat sepi. Ia pun meminta Leroy untuk menghadapi Otang dan Bubun. Tanpa basa-basi, Bubun yang sudah sangat emosi langsung menendang Rendi hingga tersungkur.

Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 10: Otang dan Bubun Kejar Rendi dan Leroy
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 10: Otang dan Bubun Kejar Rendi dan Leroy

Perkelahian tak terhindarkan, Bubun bertarung melawan Rendi, sementara Otang berhadapan dengan Leroy. Di tengah pertarungan, Otang mengingatkan Rendi agar segera membayar hutang ganti rugi kepada Udan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement