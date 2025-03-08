Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 10: Otang dan Bubun Kejar Rendi dan Leroy

JAKARTA - Sinopsis sinetron Preman Pensiun 9 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode 10, Perseteruan antara Otang dan Bubun dengan Rendi kembali memanas.

Kali ini, Otang dan Bubun berusaha mencari Rendi untuk memberi pelajaran setelah ia menghajar Didu. Saat melihat Rendi yang tengah berboncengan dengan Leroy, Bubun langsung meminta Otang untuk mengejar mereka.

Rendi yang menyadari dirinya dikejar segera menepikan motornya di tempat sepi. Ia pun meminta Leroy untuk menghadapi Otang dan Bubun. Tanpa basa-basi, Bubun yang sudah sangat emosi langsung menendang Rendi hingga tersungkur.

Perkelahian tak terhindarkan, Bubun bertarung melawan Rendi, sementara Otang berhadapan dengan Leroy. Di tengah pertarungan, Otang mengingatkan Rendi agar segera membayar hutang ganti rugi kepada Udan.