Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 11

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |14:29 WIB
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 11
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 episode 11. (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Cecep, Murad dan Bubun berkumpul di pabrik rengginang Cecep. Bubun menceritakan ke Cecep kalau Rendi sudah ditangkap dan dia hajar.

Kemungkinan Rendi akan masuk rumah sakit karena Bubun menghajar bagian tulang rusuknya. Kemudian Cecep mengajak Bubun dan Murad untuk pergi makan. Cecep meminta Bubun dan Murad juga mengajak Gobang dan Ujang, karena Cecep ingin semua berkumpul.

Cecep pun menelepon Ujang, namun Ujang yang masih ada kerjaan tidak bisa ikut bergabung. Sementara Gobang tidak mungkin bisa meninggalkan warung kopinya menurut Bubun.

Selesai makan, Cecep meminta Bubun untuk membawakan nasi bungkus untuk Gobang.

Bubun pun langsung pergi ke warung kopi Gobang. Pelanggan yang sudah berada lebih dulu di warung Gobang mengatakan kalau orangnya tidak ada. Bubun mengecek ke dalam, Bubun mengira Gobang sedang tidur. Bubun pun memeriksa dan tak lama kemudian menelepon Cecep dengan mata berkaca-kaca meminta Cecep datang ke Warung Gobang.

Sementara itu, Otang meminta Udan harus berhati-hati, karena Bubun sudah menghajar tulang rusuk Rendi sampai patah demi membalaskan dendam untuk Udan. Menurut Otang, kemungkinan Rendi, Leroy dan Kojek bisa saja balas dendam kembali.

Apakah Rendi akan kembali membalas dendam saat Bubun dan lainnya sedang berduka? Saksikan Layar Drama “Preman Pensiun 9” setiap hari pukul 17.30 WIB dan 03.15 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

(tty)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158253/sinopsis_sinetron_preman_pensiun_x-cLMU_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 29A: Jack Dicegat Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/598/3127077/preman_pensiun_9-xCnL_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 29: Kesalahpahaman Membawa Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/598/3118687/preman_pensiun-5wox_large.jpg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189662//timnas_putri_indonesia-fp5X_large.jpg
Live di RCTI Sore Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di Semifinal SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/598/3189635//mnc_media-cAvZ_large.jpg
Semua Program Terbaik Tonton di Sini: RCTI Channel 28,  MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNEWS Channel 31
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/598/3189429//titus_the_detective-Ld9c_large.jpg
Titus The Detective Episode Lights Out, Minggu Pagi di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement