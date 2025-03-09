Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 11

JAKARTA - Cecep, Murad dan Bubun berkumpul di pabrik rengginang Cecep. Bubun menceritakan ke Cecep kalau Rendi sudah ditangkap dan dia hajar.



Kemungkinan Rendi akan masuk rumah sakit karena Bubun menghajar bagian tulang rusuknya. Kemudian Cecep mengajak Bubun dan Murad untuk pergi makan. Cecep meminta Bubun dan Murad juga mengajak Gobang dan Ujang, karena Cecep ingin semua berkumpul.



Cecep pun menelepon Ujang, namun Ujang yang masih ada kerjaan tidak bisa ikut bergabung. Sementara Gobang tidak mungkin bisa meninggalkan warung kopinya menurut Bubun.

Selesai makan, Cecep meminta Bubun untuk membawakan nasi bungkus untuk Gobang.

Bubun pun langsung pergi ke warung kopi Gobang. Pelanggan yang sudah berada lebih dulu di warung Gobang mengatakan kalau orangnya tidak ada. Bubun mengecek ke dalam, Bubun mengira Gobang sedang tidur. Bubun pun memeriksa dan tak lama kemudian menelepon Cecep dengan mata berkaca-kaca meminta Cecep datang ke Warung Gobang.

Sementara itu, Otang meminta Udan harus berhati-hati, karena Bubun sudah menghajar tulang rusuk Rendi sampai patah demi membalaskan dendam untuk Udan. Menurut Otang, kemungkinan Rendi, Leroy dan Kojek bisa saja balas dendam kembali.

Apakah Rendi akan kembali membalas dendam saat Bubun dan lainnya sedang berduka? Saksikan Layar Drama “Preman Pensiun 9” setiap hari pukul 17.30 WIB dan 03.15 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

(tty)