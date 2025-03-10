Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Romansa Kampung Dangdut Episode 10

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |00:28 WIB
Sinopsis Sinetron Romansa Kampung Dangdut Episode 10
Sinopsis Sinetron Romansa Kampung Dangdut Episode 10 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Romansa Kampung Dangdut akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode 10, Enjang masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit dan berjuang keras untuk bisa kembali berjalan. 

Dengan dukungan Galuh dan Raka, ia terus berlatih meskipun penuh tantangan. Di tengah perjuangan itu, muncul momen-momen tak terduga. Sebuah kejadian romantis yang tidak disengaja terjadi antara Galuh dan Raka. 

Keduanya tetap bersikap seperti biasa, saling mengejek satu sama lain, seolah tidak ada yang berubah. Namun, di dalam hati masing-masing, perasaan yang selama ini dipendam semakin sulit untuk disembunyikan.

Sinopsis Sinetron Romansa Kampung Dangdut Episode 10
Sinopsis Sinetron Romansa Kampung Dangdut Episode 10

Sementara itu, Galuh menghadapi dilema besar. Biaya pengobatan Enjang yang semakin tinggi membuatnya cemas dan hampir putus asa. Ia merasa tidak mungkin bisa membayar semua biaya tersebut sendirian. 

